“La lluvia vuelve a caer en tu memoria”: Cristián Arriagada recuerda los seis años de la muerte de Javiera Suárez

El doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, recordó los seis años del fallecimiento de la periodista, a raíz del cáncer. Esto con un post emotivo, junto a la foto de ella con su hijo, Pedro Milagros.

“Seis años han pasado, y la lluvia vuelve a caer en tu memoria. Hoy vuelve a llover, igual que aquel día en que te fuiste. El mismo cielo gris, la misma tristeza suave. Hasta la lluvia parece extrañarte!! Entre tantos recuerdos juntos, hoy encontré esta foto: tú y Pedro, tomados de la mano, caminando juntos entre el silencio del bosque. Tú guiándolo con amor, y él mirándote con esa confianza absoluta“, siguió.

Agregó que “aunque ha crecido desde entonces, él todavía te lleva dentro; en su sonrisa, en su fuerza, en su ternura silenciosa. Hoy, mientras cae la lluvia otra vez, sentimos tu presencia en cada gota. No te has ido, solo te has transformado. Seis años han pasado, pero sigues más presente que nunca. Presente en la lluvia. Presente en nuestros corazones. Presente para siempre con Pedro y conmigo”.

Cristián Arriagada y sus relaciones

El cirujano plástico dijo hace unas semanas atrás que “he tenido un par de parejas importantes, la última también, duramos un buen rato. No ha sido fácil, tengo súper presente que para ellas debe ser muy difícil”, expresó el cirujano.

El médico aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus exparejas y enfatizó: “Es una bonita oportunidad, si alguna vez escuchan o ven esto, de pedirles perdón las veces que no me di por enterado de lo difícil que podían ser ciertas cosas” .

Arriagada también profundizó en su última relación, indicando que aprendió mucho y que la duración de esta permitió conversaciones sobre los desafíos que enfrentaron. “Lo maduré un montón, como fue una relación más larga, se dieron oportunidades de hablar esto”, detalló.