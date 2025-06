“Me trató súper mal”: Antonella Ríos desclasificó encontrón con Faloon Larraguibel por rumor que se anunció en “Que te lo digo”

La actriz Antonella Ríos desclasificó un encontrón que tuvo con Faloon Larraguibel por teléfono después de un tema que fue anunciado en el programa “Que te lo digo”.

“Me trató súper mal”, partió reclamando Ríos. “Me escribió Faloon para decirme por qué habíamos hablado que hubo una pelea (con Raimundo Cerda) cuando terminó la final del reality. Eso fue algo que anunciamos, pero no desarrollamos porque efectivamente mientras reporteábamos salió la información que eso era un rumor”, añadió.

“Era un rumor, se descarta, ellos nunca pelearon, se vinieron muy regalones en el avión, me confirmaron también. Yo anuncié eso de que ‘habrían dicho’ y Sergio que es el editor del programa me dijo que lo dijera, y lo dije”, explicó la actriz.

Yendo al meollo del asunto, la panelista señaló que “Faloon no se enojó con Sergio, se enojó conmigo, y me escribió que ‘¿por qué yo decía eso? que era mentira y todo’. Efectivamente tienes razón, no ocurrió y ustedes no pelearon".

El encontrón con Faloon

Con respecto al mensaje que le llegó de Faloon, la actriz de “Brujas” dijo que “fue de una manera gratuita porque está bien que te puedas molestar, pero todas las veces que yo casi te he hecho un queque, tú casi ni me contestabas el teléfono”.

“Se supone que había una muy buena onda dentro del reality. Yo me hice muy cercana a ella, pero me di cuenta que solo fue un momento televisivo. Hoy revisé un mensaje, que efectivamente me decía ‘que tú no sé qué’. A mí no más me rebate, pero no a Sergio Rojas”, reclamó.

“Lo único que hice fue decir algo que me habían dicho, después lo desmentí y aquí estoy dando mi versión”, aclaró la actriz.

Antonella confesó que al haber hecho buenas migas con Faloon dentro de “Palabra de honor”, pensó que iban a tener una buena comunicación después del encierro, pero como no se dieron las cosas, ya no siente la necesidad de protegerla. Además, recalcó que desde febrero que no le contesta.

“Pienso que fue injusta, fue ruda conmigo siendo que en todos los programas casi me inmolaba por ella. Yo siempre traté de defenderla porque me parece que es una persona que se ha sacrificado, y me parece digna de admiración en ese aspecto”, cerró Antonella Ríos.