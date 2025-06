“No es suficiente”: Paula Pavic explica por qué $14.500 dólares de pensión no le alcanzan tras divorcio con el Chino Ríos

Paula Pavic, exesposa del extenista Marcelo “Chino” Ríos, ha vuelto al centro del debate público tras sincerarse sobre su situación económica postdivorcio. En una reciente entrevista con el programa Hay que decirlo (Canal 13), la empresaria y coach se defendió de las críticas que ha recibido por considerar insuficiente la pensión alimenticia de 14.500 dólares que recibe mensualmente.

PUBLICIDAD

“Cuando la gente dice ‘ay, ¿no te alcanza con 14.500 mil dólares?’, a lo mejor lo ven desde el punto de vista de Chile", reflexionó Pavic, aludiendo al contexto de quienes cuestionan sus declaraciones. “Si yo me fuera con esa misma plata a Chile, lo más probable es que podría hacer un montón de cosas”, agregó, apuntando a las diferencias en el costo de vida entre Estados Unidos y su país natal.

La también madre de cinco hijos —Isidora, Colomba y los trillizos Marcelo, Antonella y Agustina— actualmente reside con ellos en Sarasota, Florida, en una mansión avaluada en 12 millones de dólares, la cual está en venta. “Desde esa mitad yo tendría que comprar otra casa para nosotros, o hacer algo con esa plata para que genere algo para pagar un arriendo en otro lado”, comentó sobre el destino de su parte en caso de concretarse la venta.

Respecto a su estilo de vida, Pavic argumentó que la cantidad que recibe no cubre los estándares previos a la separación. “Nosotros en Chile vivíamos con 60.000 dólares al mes, acá en Estados Unidos vivíamos con 30.000 dólares al mes cuando estábamos juntos, y ahora tenemos que vivir con 14.500”, explicó. Y añadió: “Entiendo perfectamente de dónde vienen esas críticas, porque las personas que me critican justamente, la mayoría, son hombres que no son capaces de mantener a lo mejor un estilo de vida así y mantener tampoco a una mujer con un estilo de vida así”.

En su proceso de reinvención profesional, Pavic aseguró que trabaja intensamente en nuevos proyectos. “Estoy creando eventos, que son encuentros de mujeres, aprovechando que me certifiqué en coaching ontológico y neurociencia”, comentó. También mencionó que ha escrito dos libros y que fue invitada a conocer Riman, una marca de cosmética coreana que comienza su expansión internacional.

“Ahora que ya estoy trabajando, de hecho, mucha gente ni sabe y me dice ‘anda a trabajar, floja’. Trabajo 24/7 y me encanta tanto lo que hago que ni siquiera descanso”, afirmó. En esa línea, reconoció que su carácter trabajólico fue un punto de conflicto con su expareja: “Era uno de los problemas con Marcelo, ya que le dedicaba mucho tiempo a esto. A él no le gustaba que yo trabajara”.

Pese a sus esfuerzos por generar independencia financiera, Pavic reconoció que sus hijos aún no se adaptan por completo a la nueva dinámica familiar. Incluso asegura que en algunos casos le piden dinero para comprarse algo y ella les responde que se lo pidan a su papá, sin embargo, el extenista los envía de vuelta a su madre.

Con sus declaraciones, Pavic busca reivindicar su decisión de construir un camino propio más allá de su vínculo con el exnúmero uno del tenis mundial, y dejar atrás la imagen de dependencia económica