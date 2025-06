Pancha Merino se volvió a referir a la fuerte pelea que protagonizó con Pepi Velasco: “Yo jamás hablaría del cuerpo humano en pantalla”

La actriz Pancha Merino se vio envuelta en un escándalo de proporciones después de un conflicto al aire que tuvo con su compañera de panel Pepi Velasco durante un capítulo de “Amiga date cuenta”. Esto terminó con su salida del programa.

En dicha ocasión, Velasco interpeló a Merino afirmando que era cruel con las personas que no consideraba atractivas. “La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”, lanzó Velasco

Merino no se quedó callada y le dijo “eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”.

Las nuevas declaraciones de Pancha Merino

A pesar de que salió de dicho espacio, Pancha Merino no se fue de la señal TV+, y en su aparición en el programa “Tal Cual”, la exintegrante de “SQP” se refirió a este conflicto que acaparó la atención mediática.

Al principio del programa, Merino comentó “me he caído muchas veces, llevo 30 años en esto (en TV), pero yo jamás hablaría del cuerpo humano en pantalla”.

“Cosa que no hice, porque tengo dos hermanos que han sufrido de obesidad mórbida y que los amo con la vida. Tengo dos hijas en el colegio, a quienes educo para que no hablen, se burlen y no critiquen”.

“Si uno hace algunos comentarios, como cualquier otra persona, en comerciales, no se sacan al aire”, esto con respecto a los comentarios emitidos por Pepi Velasco al aire. Raquel Argandoña le encontró la razón y dijo que esos “son códigos de televisión”.

“Yo vivo feliz, contenta y me siento infinitamente agradecida con este equipo, porque ustedes me dicen: ‘Pancha, brillas en Tal Cual’, pero también brillo porque ustedes me dejan”, continuó.

“Me quieren, me avalan, no me critican y cuánto amor de por medio, nunca va a haber una crítica y nadie se va a sentir atacado. En los equipos hay que trabajar en amor y con humor”, cerró Pancha Merino.