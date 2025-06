“Tal vez destaco con un humor diferente e irónico”: Mago Jiménez rompe el silencio sobre su primera experiencia en realities

Fue el pasado domingo 1 de junio cuando volvió a las pantallas de Canal 13 el reality más exitoso de la televisión chilena: Mundos Opuestos. A casi dos semanas de su regreso, en la casona –ubicada en Lima, Perú– ha pasado de todo, desde conflictos, lágrimas, hasta coqueteos.

PUBLICIDAD

Sobre este último punto, un nuevo participante –que ingresará en los próximos días– no pierde el tiempo y ya estaría jugando sus primeras cartas si de amor se trata: hablamos del exfutbolista Luis “Mago” Jiménez.

Cabe destacar que el deportista, en su primera experiencia en programas del género, habría conectado con la joven actriz Disley Ramos, luego de que filtraran fotos comprometedoras.

El nuevo desafío de Luis Jiménez en su carrera

En conversación con Canal 13, respecto a su decisión en ingresar a Mundos Opuestos 3, reconoció que “la verdad es que lo pensé bastante, hace rato que veníamos conversando y tenía compromisos pactados hace un buen tiempo con mi otra empresa y lamentablemente no coincidíamos, hasta que al final se pudieron mover algunos compromisos”.

“Esto es algo que me llama la atención, es algo nuevo para mí y es algo que quizás si me hubieras preguntado hace un par de años o meses, te hubiera dicho que no, pero ahora lo encuentro entretenido, es un reality de competencia y tiene un enfoque de apelar a la entretención y eso me gusta mucho”, añadió.

“Entrar a un reality es de lo más inesperado”

El exmediocampista de Palestino aseguró que está entusiasmado y con interés en la competencia. “Entrar a un reality es de lo más inesperado, es algo diferente, pero pienso que todo es cómo uno lo tome, y la verdad es que yo lo estoy tomando de la mejor manera posible, con las ganas de pasarlo bien y de competir”, señaló.

En la misma línea, expresó que “lo que tengo claro es que quiero vivir experiencias nuevas. Nunca he estado en un reality show y me llamó la atención vivir algo así”, destacando que “estoy en un momento en que estoy tomando decisiones con más facilidad porque en el fondo soy mi propio jefe. Esto es algo que antes jamás hubiera podido hacer, aunque me hubiese llamado la atención hacer algo como lo que haré ahora. Y yo hoy me quiero probar y hacer cosas nuevas, que me motiven. Esto lo encuentro entretenido, de competencias y me llama mucho la atención”.

PUBLICIDAD

“Seré yo. No habrá ningún personaje”

Por último, respecto a cómo se le verá en el programa de telerrealidad, confesó que “si bien la gente me ha visto jugar o en algunas entrevistas en televisión o radio, obviamente no me conocen bien, y yo me considero súper piola, bastante tranquilo, muy risueño y me gusta reírme, pasarlo bien… y por ahí tal vez destaco con un humor diferente e irónico. Y, como todo el mundo, uno puede caer bien o mal, pero seré yo. No habrá ningún personaje”.

“Soy irónico, me gusta ese humor y me dan risas las cosas que dice la gente… espero no ser funable no más (ríe). El tema es que yo soy muy sincero, para bien o para mal. Hoy está un poco más densa la sociedad, pero voy a ser yo en el reality, siempre he sido yo, y eso lo mantendré”, sintetizando que “la gente no me conoce y pienso también que el reality es una buena oportunidad para conocer un poco más quién soy”, sentenció el ‘Mago’.