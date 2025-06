“Una soberana ridiculez”: Rostros de Zona Latina expresan su rechazo a las intenciones de Andrés Caniulef de incursionar en la política

El periodista Andrés Caniulef sorprendió después de revelar sus intenciones en adentrarse en el mundo de la política. Esto después de dar a conocer que no tiene un trabajo estable después de su desvinculación con Canal 13.

“Por ahora en mi casa buscando proyectos, buscando qué hacer, pero insisto, ojalá si hay algún partido político que quiera interesarse en una postulación a concejal o como alcalde, que me llame”, dijo en el podcast “No hables con las rubias”.

“Me gustaría mucho... alcaldías, concejalías o CORE, para partir por ahí. Sí, me gusta”, continuó, y agregó sobre sus intenciones que “lo tengo (en mente) desde hace mucho tiempo, pero siento que siempre lo pensé como un proyecto a largo plazo”.

El rechazo de los rostros de Zona Latina

Esto fue comentado en el panel de “Que te lo digo” de Zona Latina, en donde los panelistas entregaron su opinión sobre esta intención del periodista de farándula.

El primero en manifestarse fue Danilo 21, quien golpeó la mesa. “¡Por favor! ¡Paremos la huea! ¿Qué es esto? (...) Claramente no es que quiere cambiar de rumbo, quiere dinero de cualquier forma. Lo único que le importa es que le suelten un par de monedas y cumple con todos los requisitos para ser político porque está bien mentiroso“, lanzó.

Esto fue secundado por Antonella Ríos, quien aseguró que Andrés está embobado por aparecer en los medios. “Me da la sensación que ve que no le está resultando algo, va y arremete con otra noticia para estar presente en los medios”, partió.

“Lo verbaliza para que sea un titular, segundo porque hay una posibilidad de trabajo y tercero debe pensar que tiene todas las competencias para lograr el objetivo. Lo que él más quiere es estar en la palestra, no sé si quiere servir realmente a la gente, seamos honestos”, lanzó.

El tiktoker nuevamente arremetió “está desesperado el pobre”, y Antonella dijo que se notaba mucho su desesperación y agregó que lo único que le falta es que abra una cuenta en una plataformas para adultos.

Ríos aprovechó de arremeter en contra de su enemigo, y recalcó que ella sí fue invitada para lanzarse como candidata a diputada. “Aquí me invitaron a ser diputada, a la misma que tú menospreciaste cuántas veces. Tengo pruebas, y además no solo una persona, puede ser que hayan visto en mi potencial, pero yo no me ando ofreciendo sola”, sostuvo

Esto no se quedó ahí, ya que también le consultaron a su compañero de canal, el periodista Hugo Valencia de “Zona de estrellas”, quien fue tajante. “Me parece… Lo mismo que me han parecido todas las últimas intervenciones públicas de Andrés Caniulef, una soberana ridiculez“, lanzó.

“Por eso la política está como está. Me parece que a Caniulef o se le acabó la plata o se le está ocurriendo una idea de dónde sacar plata fácil y rápida, por eso se quiere meter a la política. Espero que la gente sea más inteligente que las intervenciones de Caniulef”, cerró.