“Yo dije ‘aquí me voy a morir’”: Antonella Ríos se quebró al relatar el susto de salud que la dejó sin poder respirar

El equipo del programa “Que te lo digo” recibió un mensaje de parte de la panelista Antonella Ríos, quien les avisaba que no podía llegar a la reunión de pauta y llegará directo al programa. ¿El motivo? Tuvo que dirigirse de urgencia a un centro asistencial.

Ella partió echando la talla y dijo que se encontraba en modo de “ahorro batería”, y explicó que “desde hace 3 días que tengo una punzada en el pecho muy fuerte”.

“Mi amigo me estaba peinando, estábamos súper bien y de repente me atoro con un propóleo (...) y se me bloquea la respiración, la tráquea de salida y entrada. Eso me provocó no poder respirar por ya no sé cuánto rato, se me bloqueó”, continuó.

La actriz terminó vertiendo en su rostro un jarro de agua de tal nivel de desesperación, arruinando el peinado que le estaban haciendo.

“Imagínate que haya estado un minuto sin respirar, y yo dije ‘aquí me voy a morir’. Pensé también ‘no voy a alcanzar a ir a trabajar, no voy a sacar a mis perros. Si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos?’...“, dijo la actriz, quien terminó rompiéndose en llanto.

El llanto de Antonella Ríos

Al continuar explicando su sentir, Ríos señaló que “estoy muy irritable, ando irritable. Paré y dije ‘¿qué pasa aquí?’, algo me está diciendo mi cuerpo. Yo no paro en todo el día como muchas mujeres, corro todo el día, hago literalmente cuatro cosas al mismo tiempo. Siempre ando muy acelerada".

La panelista reflexionó que en un segundo podría cambiar su vida por este nivel de estrés. “Me emocionó porque me asusta mucho el hecho de no estar para mi familia y me puse muy nerviosa porque de verdad no podía respirar. Esa sensación me dejó muy traumatizada”, confesó con la voz quebrada.

Antonella comentó que fue al Cesfam, se hizo un electrocardiograma y terminó pidiendo hora al doctor para este jueves.

Finalmente, la panelista llamó a la gente a tratar de “tomar consciencia de los tiempos, los espacios y los momentos. No siempre estar exigiéndose, las mujeres nos sobre exigimos mucho, sin darnos cuenta que somos el sostén, el soporte de la casa y dejamos de lado nuestra salud”.