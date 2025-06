“Yo sí tengo onda con alguien, pero no es con él”: Daniela Aránguiz tajante sobre los rumores que la vincularon con “Cuco” Cerda

Las filtraciones de romances a la prensa fueron uno de los temas de conversación del último capítulo del programa de farándula de TV+, “Sígueme”.

Cata Pulido y Michael Roldán comentaron que han salido con otros famosos en lugares, mas nunca han sido paparazzeados. Sin embargo, éste no era el caso de Daniela Aránguiz.

“A mí me cuelgan a los cabros. Yo salgo a una fiesta, bailo con alguien y ya me lo cuelgan, y con el que salgo de verdad, con quien salgo a comer, a tomar algo, a tomar desayuno... nadie cacha nada. Un besito a mi colágeno”, aseguró la panelista.

Este comentario nace a raíz de un rumor que la vinculó con el hermano mayor de Raimundo Cerda, José Manuel “Cuco” Cerda, después de ser vistos bailando en un local nocturno de la capital.

El desmentido de Daniela Aránguiz

Aprovechando el tema que fue puesto por Daniela Aránguiz en la mesa, sus compañeros le preguntaron si efectivamente está con José Manuel “Cuco” Cerda, de quién se rumoreaba que estaba saliendo.

“No, y ni siquiera... Encuentro súper feo, hablando súper en serio, a mí me da lo mismo que me involucren con gente o no, pero yo le debo respeto a mis hijos”, se quejó la panelista.

“Además ni siquiera salí yo sola con él. Sí es verdad que hubo una junta de amigos y dentro de él, estaba Cuco. Obviamente bailamos en grupo, uno ya no baila con una sola persona, lo pasamos bien”, añadió.

“Cuando yo esté en algo serio con alguien, lo voy a decir yo. Con José no ha pasado nada, ni siquiera le he dado un beso. Él es mucho más chico que yo. Obviamente me da lata, no por mí porque yo soy grande y no tengo que darle explicaciones a nadie, pero sí por mis hijos porque después me preguntan”, reclamó.

“Cuando yo esté con alguien, no tendré problemas en decirlo. Es más, yo sí tengo una onda onda con alguien, pero no es el Cuco. No es público y no me interesa que se sepa, entre más piola mejor se pasa. Tampoco es algo serio ni con nombre”, comentó y aseguró que está contenta con él, pero no es algo serio y no va a hacerlo oficial sin que sepan sus hijos primero.

De igual forma, ella confirmó que sí conoce a Cuco de antes debido a que su hermana tuvo una relación con un amigo de él.