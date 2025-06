Nicolás Solabarrieta se sinceró sobre las adicciones de su padre: “No le deseo a nadie que tenga que ver a su viejo en ese estado”

Esta noche, el hijo mayor de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, Nicolás Solabarrieta, estará presente en el estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde confesará cómo ha enfrentado las adicciones de su padre.

Él partió manifestando que “es complicado, porque yo siempre he dicho que no es sólo la persona la que se enferma, sino que la familia completa”, y reveló que él fue uno de los pocos que pudo ver a Fernando cuandose autoexilió.

“Me salió una oportunidad laboral fuera del país y me tenía que despedir de él... No estábamos teniendo contacto por esto mismo de que él quería que nadie lo viera, pero yo me iba por no sé cuánto tiempo”.

“Me fui a despedir, sí me abrió la puerta y claramente lo vi en unas condiciones que no le deseo a nadie que tenga que ver a su viejo en ese estado...”, continuó el influencer.

“Fue muy difícil verlo”

Al continuar su historia sobre la despedida con su padre, Nicolás confesó que “fue muy doloroso y ahí me di cuenta que no podía estar peleado con él, porque al final, es una persona que estaba viviendo un momento así lo que más necesita es apoyo”.

“Fue muy difícil verlo, fue muy difícil poder conversar con él porque uno se quiebra... No sabía si iba volver a Chile y él no iba a estar, volver a Chile y encontrarme con una situación peor”, comentó.

Durante el transcurso de la entrevista, Nicolás recordó la primera vez que vio a su padre bajo los efectos de las drogas. “Yo tenía 12 o 13 años que ya me empecé a percatar que había algo no tan normal, pero asociarlo a una adicción fue mucho más grande”, partió.

“Tuve una conversación directa con mi mamá, que yo le fui a preguntar, pero ella siempre trató de no involucrar ni a mí ni a mis hermanos hasta que llegó un punto que era insostenible. Entonces, obviamente me lo tuvieron que comentar a mí y ahí empecé un rol como de hermano mayor de proteger a mis hermanos y que se enteraran lo menos posible porque eran muy chicos”.

A modo de cierre, Nicolás Solabarrieta señaló que “siempre ha estado la persona adicta y está mi papá y yo siempre me voy a quedar con la imagen de mi papá”.