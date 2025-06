“Duele saber que te usaron para volver a pantalla”: Daniela Aránguiz respondió a los dichos de Luis Mateucci sobre su romance

El chico reality Luis Mateucci llegó al podcast del tiktoker farandulero Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde confesó quién fue el amor más grande de su vida.

“El amor más importante que yo tuve fue Oriana, no fue otra. Que quede bien claro también porque a veces me ponen ahí y ella misma me lleva a ese territorio. Con la única que quise tener un hijo fue con Oriana".

En esa misma línea, él aclaró que su romance con Daniela Aránguiz no fue tan potente como con la venezolana. “Sí, yo caliente se lo dije a Aránguiz también, ‘ay tengamos un hijo’, pero caliente en la cama”, aclaró.

La respuesta de Daniela Aránguiz

El adelanto del podcast de Danilo 21 fue mostrado en “Sígueme”, en donde Aránguiz se refirió a estas declaraciones de su expareja. “A mí de verdad que me da lo mismo, encuentro súper válido lo que él diga, porque para mí no fue el hombre más importante de mi vida”.

“Conmigo yo creo que fue un show televisivo más que nada, con esto el que queda mal es él. Todas las cosas que me dijeron sus examigos, él ya no tiene amigos ahora son los míos (...) no se equivocaron en lo que me dijeron y eso duele”, continuó.

“Duele saber que te usaron como para volver a pantalla, porque cuando yo conocí a Luis, él estaba muerto en la televisión, nadie lo pescaba. Es muy triste porque al final habla mal de él, que él necesita utilizar a mujeres para sobresalir, y esta es una más”, lanzó.

A pesar de estas palabras, Daniela Aránguiz aseguró que está todo bien entre ellos dos y no se molesta. “Los dos tenemos claro que fue una aventura larga, no fue algo importante, y le deseo lo mejor”, aclaró.

Daniela confesó que conoció a Luis en un momento vulnerable, y después terminaron en un reality juntos. “Yo viéndolo de afuera, fue eso (un show). Eso igual es triste porque habla de una inseguridad como mujer, sobre todo cuando eres conocida, piensas muchas veces: ‘¿será que yo le gusto o le gusta el personaje?’ (...) Me deja claro que le gustó el personaje para poder aparecer también“, añadió.

Finalmente cerró que no le va a contestar duramente porque eso es lo que quiere y no tiene noticia por él mismo. “De cantante, le fue horrible con esa carrera y nunca va a ser talentoso. Chico reality sí, pero él va a cumplir 40 años, ya no es un chico reality, es como un viejo reality. ¿Animador? Jamás. Él me dice: ‘Che, yo soy como Tinelli’. Entonces tiene un ego que no se lo aguanta”, cerró.