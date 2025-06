“Él tiene una forma de acosar a las personas...”: Luis Mateucci desclasificó incómoda experiencia con Andrés Caniulef en “SQP”

A los pocos minutos de su aparición en el programa de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, el argentino Luis Mateucci se sinceró sobre la mala impresión que tiene de Andrés Caniulef tras trabajar con él en “SQP”.

“Yo no puedo hablar mucho de Andrés, pero me censuraron mucho en el canal porque no querían que hablara de él, pero yo no tuve una buena experiencia con él”, partió comentando el chico reality.

“Mi primera experiencia post reality fue en SQP en Chilevisión. Él era el conductor principal. Nacho Gutiérrez estaba con problemas con el canal, entonces él quedaba como conductor y a veces lo ayudaba la Paulina Rojas”, continuó.

“Él tiene una forma de acosar a las personas como lo hizo en este reality. ‘Ay dame un beso’, flaco si no me gustan los hombres, no tengo por qué darte un beso”, lanzó.

“Me miraba y me decía: ‘¿Te gusto, no?’. Claro y yo lo miraba y no sabía qué decirle, le decía: ‘No’, y (él respondía) ‘Sí, si te gusto, mirá cómo me mirás’. Todos los días así y yo recién llegado", continuó.

“Ahí está mi bronca...”

Luis mencionó que se le vino a su cabeza un concepto popular en su país que es el “casting sábanas”, es decir, acostarse con un productor para tener un espacio en la televisión.

Mateucci afirmó que a pesar de su personalidad confrontacional, se sintió intimidado. “Yo recién llegaba y con poca experiencia, entonces decía, ‘puta, será que si le digo que no me echen del programa’, porque él era el conductor”.

“Yo lo frenaba, pero también digo, ¿por qué tengo que estar todos los días aguantando que el loco me diga, ‘no, si te gusto’? No, loco. Te repito, yo quedé marcado, por eso es que yo te hablo de él así, porque a mí me quedó algo adentro. Fue incómodo“, reconoció.

“Ahí está mi bronca y algo que me marcó... y al verlo que lo estaba haciendo en el reality, lo hablé con Josu (Bernal), lo hable con Jonathan (Mujica), lo hablé con Vico (Bovier), con Felix, y con todos los que lo hablé todos piensan exactamente lo mismo, que era insoportable. Que de provocador pasaba a ser pesado y jodía”, cerró.