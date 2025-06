“La opinión de alguien que nunca agarró la pala no cuenta”: Mike Milfort no se guardó nada contra la crítica de Arturo Longton a Mundos Opuestos 3

Este domingo 15 de junio se cumplen dos semanas desde que Mundos Opuestos regresó a las pantallas de Canal 13 con su tercera temporada. Y el programa ya tuvo a su primer eliminado: Mike Milfort, quien debió dejar el encierro tras perder la competencia con Leonardo “El Princeso” Vallana.

Precisamente, el joven de nacionalidad haitiana ha estado en la palestra farandulera luego de que Arturo Longton se refiriera al espacio del género y a los participantes, definiéndolos como “pollos”. Tras esto, Mike sacó la voz.

En específico, el exparticipante de la versión original de Mundos Opuestos (2012), Arturo, en sus redes sociales, sin tapujos, dijo: “La cantidad de estupideces que hablan adentro, y yo fui parte de eso... ¿Yo hablé tanta hue** como las estupideces que veo ahora? Es tanto el cringe que me da que ya no puedo seguir viéndolo, ya no puedo ver el reality“.

Mike Milfort no se quedó callado

Luego de que se viralizaran las palabras de Longton, Milfort –quien rápidamente se ganó el cariño de la casa, sobre todo de su equipo– quiso dar su opinión y no se lo mandó a decir con nadie.

Al igual que Arturo, por su perfil de Instagram, el joven de 24 años señaló que “la opinión de alguien que nunca agarró la pala no cuenta. Acepto consejos de gente que se levanta todos los días a las 6 am a partirse el lomo, no de gente que toda su vida ha vivido de reality y de la plata de su hermano“, dijo Mike, etiquetando al polémico exchico reality en sus historias.

Posterior a esto, subió otro registro de él en su juventud, antes de ir al trabajo: “Dicho esto, dejo foto de un Mike de 17 años saliendo de su casa para ir a agarrar la pala“, cerró Milfort, enfatizando que las oportunidades no son iguales para todos.

Historias de Instagram @mike_milfort