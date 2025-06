“Lo encuentro un halago, me da mucho pudor...”: Roon Antonio se sincera sobre la constante comparación con la China Suárez

“Yo lo encuentro un halago, pero prefería que no me lo tocaran, me da mucho pudor”, aseguró el periodista e influencer Roon Antonio Madrid, al ser consultado por Publimetro por su constante comparación con la China Suárez, algo que ha mencionado la prensa argentina y que al joven llena de emoción.

Roon Antonio es uno de los participantes del reality show “Mundos Opuestos”, y en un principio fue confundido como mujer por su compañero Joche Bibbó, algo que a él no le molesta ya que está consciente de que muchas veces las personas pueden confundirse con su género.

La comparación con la China Suárez

En ese contexto, el influencer que se hizo conocido tras su trabajo en el programa de TVN “Carmen Gloria a tu servicio”, señaló que le da mucha vergüenza que lo calificaran como el doble de la China Suárez en Argentina.

“Cuando la prensa en Argentina comienza a señalarme como el doble de China Suárez, a mí se me cae la cara, imagínate la comparación que me hacen, ¡qué vergüenza!“, indicó el influencer.

A lo anterior añadió que sintió mucho más pudor cuando la propia China le comentó un video en redes sociales. “Cuando la China me comentó un video, más vergüenza aún, ¿dónde me meto?... ¡no, mucha vergüenza!, pero ella es bellísima”, dijo.

Pese a la vergüenza que le da la comparación, Roon Antonio aseguró que es totalmente fan de la argentina.

“Yo a ella la amo, vi ‘Casi Ángeles’, fui fan de Teen Angels y crecí escuchando esa música, la música que ellos hacían la tenía como banda y nunca esperé que me compararan con ella”, cerró diciendo el influencer que fue el primer inmune del nuevo reality de Canal 13.