“Qué poca inteligencia emocional” y “habla pésimo de él”: Antonella Ríos criticó la actitud de Gonzalo Valenzuela con periodista

Este viernes una polémica ocasionó una entrevista al actor Gonzalo Valenzuela después de el trato que le entregó a un periodista del portal de noticias de espectáculos Todo se sabe.

El “Manguera” fue consultado sobre los rumores del quiebre con su pareja Kika Silva, quien salió a desmentirlo a través de sus historias de Instagram. Él respondió de mala gana que su esposa ya había salido a aclarar.

“Ya viste el Instagram de la Kika, ya escribió... Puras hueas no más. Hueas de gente hueona que pone hueas, y después viene gente más hueona y pregunta hueona“, añadió.

“No tengo nada que aclarar. Es bien hueón porque viene un hueón que dice una hueavada que le da pie a esa huevada, después viene otro hueón que le da más pie a esa huevada, y son puras hueas”, continuó.

La crítica de Antonella Ríos

Este tema fue tratado en el capítulo del viernes del programa de farándula, “Que te lo digo”, en donde la actriz y panelista del espacio Antonella Ríos criticó el actuar del jurado de “Mi nombre es”.

Ella partió calificando como “poco ingeniosa” la respuesta entregada por Valenzuela. “No existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. En el ambiente televisivo uno traspasa el espectáculo”, continuó y añadió que es evidente que la gente tiene interés en la vida personal de los artistas.

“Lo que vimos no me parece terriblemente grosero, me parece poco ingenioso, me parece que se picó innecesariamente. Gonzalo no debiste haberte picado, te estaban preguntando algo... si fueras rápido hubieses dicho ‘mira amigo, de ese tema no voy a hablar, muchas gracias’ y ahí termina el tema. En vez de hueonarlo, tratarlo mal y barrer con el periodista”, criticó la actriz.

“Qué poca inteligencia emocional de no decir ‘pucha compadre no tengo ganas de hablar de esto, respeto tu trabajo, pero no me quiero meter en esto. En esta ocasión, paso’, y listo, se soluciona todo. Pero, él sí quería dar contenido de farándula y sí que lo dio”, añadió.

Finalmente, Antonella recordó que Gonzalo Valenzuela tiene experiencia en la farándula argentina, y dijo que no está entendiendo las reglas del juego. “Evidentemente lo que quiere hacer es arte (...) pero por qué hay tan poca inteligencia emocional para lo que hay que responder, cómo hay que responder”, cuestionó.

“Más allá de faltarle el respeto al periodista, se está faltando el respeto a él, porque habla pésimo de él y de todo lo que representa”, cerró Antonella Ríos.