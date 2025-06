Coté López confirma que está vendiendo joyas que le obsequió Luis Jiménez y revela los motivos

Este fin de semana se dio a conocer que Coté López está vendiendo una serie de lujosas joyas que, según confirmó, le fueron regaladas por su expareja, el exfutbolista Luis Jiménez. La información fue entregada por el programa Primer Plano, que mostró registros de la influencer ofreciendo alhajas valorizadas entre 6 y 8 millones de pesos cada una, lo que podría traducirse en un total superior a los $60 millones.

En los videos difundidos por el espacio de espectáculos, se ve a la empresaria describiendo detalles de las joyas, como su lugar de origen y su elevado valor. La exposición del material generó una ola de especulaciones respecto a su situación financiera, e incluso se llegó a hablar de supuestos problemas económicos.

Consultada al respecto por Primer Plano, López respondió entre risas: “Si ustedes quieren creer que estoy muerta de hambre, mándenme comida, por favor”, ironizó, descartando dificultades económicas.

Además, se refirió brevemente a la quiebra de una de sus sociedades con Luis Jiménez, señalando que no tiene relación con ese proceso: “Salí de esa sociedad hace un año y medio, y ahora yo estoy sola. Así que no podría hablar de lo otro. No creo que Luis tenga problemas económicos”, explicó la también escritora y psicóloga.

Posteriormente, Coté López se comunicó directamente con el programa para aclarar los motivos detrás de la venta de sus joyas. En un mensaje enviado a la periodista Cecilia Gutiérrez, confirmó que las piezas eran regalos de Jiménez, pero que ya no desea conservarlas.

“Ya no las quiero tener más”, afirmó tajante.

Finalmente, la comunicadora añadió que la empresaria destacó el origen exclusivo de las joyas, indicando que fueron elaboradas por el mismo joyero de Messi y Cristiano Ronaldo. “Son del mismo joyero de Messi y Cristiano Ronaldo, además de ser los diamantes más puros del mercado”, dijo.