El mismo final de la primera semana: Eskarcita le cedió la inmunidad a Yoan, tal como Thammy lo había hecho con Roon

A dos semanas del comienzo de la tercera edición de Mundos Opuestos, por Canal 13, en la reciente emisión pasó de todo: el regreso del primer eliminado, Mike Milfort, quien debió nominar a uno de sus excompañeros; la prueba de inmunidad; pero además, en un pequeño avance del capítulo que irá este lunes 16 de junio, se mostró la entrada del nuevo participante del reality, Luis “Mago” Jiménez.

Eso sí, la prueba que da la inmunidad frente a la próxima jornada de eliminación tuvo el mismo final que la primera semana: quien había logrado ganar le cedió el beneficio a su otro compañero que llegó a la última instancia.

En específico, fue Scarlette Gálvez –conocida como Eskarcita– quien logró ganar la inmunidad. No obstante, le obsequió ese lujo a su compañero francés Yoan Curtis, quien había quedado segundo lugar.

“Prefiero que se recupere”

Posterior a la prueba, el mítico conductor Sergio Lagos le consultó la razón por la que decidió darle la inmunidad a su compañero.

En esta línea, Eskarcita argumentó: “Pasa que Yoan sufrió una lesión grave, lo cual lo impide de competir. Prefiero que se recupere, que esté en el Futuro de vez en cuando”.

“Yo no lo hice esperando algo a cambio, ni de que después se devolviera ni nada. Posiblemente, sí mi equipo me diga que lo hice mal, pero fue por mis valores: que se recupere y no voy a estar compitiendo con una persona que no está bien”, agregó la joven de 23 años.

Cabe recordar que la semana pasada ocurrió algo similar, aunque tuvo peores consecuencias, cuando Thammy Palma le cedió el mismo beneficio de la inmunidad a su compañero y amigo Roon Antonio. Y pese a que él no quería aceptarlo, los conductores del espacio dijeron que debían aceptar el derecho y decisión de la joven.