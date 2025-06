“No necesitamos una princesa...”: Yoan Curtis fue crítico con Marlen Olivari y su desempeño en las competencias de Mundos Opuestos

Durante el reciente episodio de Mundos Opuestos 3 pasó de todo: Scarlette “Eskarcita” Gálvez le cedió la inmunidad e Yoan Curtis; Mike Milfort –el primer y único eliminado hasta el momento– regresó a nominar a uno de sus excompañeros, que fue Daúd Gazale; y también Yoan Curtis, junto a Leonardo “El Princeso” Vallana, dejaron la escoba tras realizar imitaciones de dos de sus pares: Marlen Olivari y Yuhui Lee.

PUBLICIDAD

Precisamente sobre este episodio de las imitaciones, en específico sobre la de la show woman Marlen, en diálogo exclusivo para Publimetro, Yoan se refirió al suceso.

“Ella siempre está envidiosa de mí”

En primer lugar, el francés contó que “desde el primer día vi que ella me miraba como mal, y a mí me gusta la energía positiva. Siento que a ella no le gusta la gente que es bonita, siento que ella siempre está envidiosa de mí, de mi cuerpo, de mi cara. En algunos momentos creo que le caigo mal, pero yo no lo odio, a pesar que a veces ella me molesta”.

Sobre las competencias, Yoan fue crítico con cómo percibe a Marlen: “Una de las cosas que me molesta es por las competencias, creo que uno tiene que dar y entregar lo mejor de uno, pero ella no hace mucho y espera que los chicos la ayuden”, confesó.

“La imitamos como una humorada”

Respecto a la imitación misma, Curtis aclaró que “nunca la idea fue imitarla por ser gordita porque eso no es bueno. Nosotros la imitamos como una humorada, porque ella siempre quiere lo mejor para ella, y como estamos en el Pasado, ella igual a veces saca cosas y se comporta como una princesa, y nosotros no necesitamos una princesa sino que a alguien que compita y gane”.

“Además la imitamos porque ella decía que iba a entrenar y no lo hace, va por dos minutos como para mostrar que está entrenando, pero es muy poco tiempo y después se va a mirar al espejo. Ella siempre quiere estar bonita y no siempre se le puede dar importancia a eso, por eso que nosotros la molestamos con esa imitación”, cerró.