Profesor de educación física chileno actúa en serie australiana con la camiseta de la U: “Es uno de mis principales lazos con Chile”

Ricardo Scheihing es uno de los tantos compatriotas que ha hecho su vida en Australia, uno de los países con mayor número de chilenos en su territorio, y que en el caso del profesor de educación física incluso le ha dado la oportunidad de destacar en la actuación.

PUBLICIDAD

Todo, luego de cuatro décadas de estadía en la nación oceánica, país al que llegó con poco menos de 10 años junto a sus padres en calidad de refugiados políticos.

Los inicios de Scheihing en Australia

“La forma en que salimos de Chile fe complicada. Desde muy pequeño, siempre quise volver, la sangre y la tierra me tiraban. Acá en Australia yo estaba armando una carrera como futbolista más o menos creciente, y me fui a Chile en 1994 con la idea de ser futbolista”, cuenta este lunes en lun.com.

“Entré a estudiar a la UMCE para ser profesor de educación física y, al mismo tiempo, entrenaba con la juvenil de Palestino. Pero desde que llegué, me di cuenta que la realidad de los jóvenes futbolistas en Chile era muy distinta a la de Australia. Acá se juega más por diversión, como un deporte después del colegio, y los equipos no son de tantos jugadores. En Chile cuesta más llegar, los planteles juveniles eran más grandes y me citaron pocas veces. Así que decidí dedicarme a mis estudios”, prosigue Ricardo, quien pese a sus deseos de mantenerse en Chile, debió regresar a Australia por temas de visado, un trámite administrativo que finalmente decantó en su permanencia permanente en el país oceánico.

“Terminé mi tesis en 2001 y, en ese mismo tiempo, me exigían volver a Australia para poder renovar la visa. Pero yo no quería volver. En Chile tenía mi vida hecha, a mis amigos y a mi familia extendida. Acá en Australia sólo tenía a mis papás. Pero volví y estoy trabajando como profesor de educación física acá en Sydney”, indica.

¿Cómo llegó a ser actor en Australia?

“¿Mi actuación en la serie ‘Bump’? Fue mi primera experiencia como actor”, recuerda Scheihing, quien si bien reconoce no tener “estudios de actuación”, indica que su llegada a la televisión se dio casi de casualidad.

“La oportunidad de trabajar en ese programa se me dio porque la empresa productora se dio cuenta de que acá en Australia, siendo un país tan diverso en término de nacionalidades de todo el mundo, en la pantalla chica jamás se había mostrado una familia latinoamericana. Hay familias de Uruguay, República Dominicana, Chile o Perú, que llevan más de tres generaciones viviendo acá, y jamás se habían mostrado en televisión”, contó.

PUBLICIDAD

Ricardo Scheihing en una postal junto a sus hijos y otros actores de la serie australiana "Bump". Fuente: Cedida.

“Cuando hicieron el casting, en tiempos de pandemia, publicaron que necesitaban una persona que tuviera acento chileno, que le gustara el fútbol, para mostrar la pasión latinoamericana e, idealmente, que fuera profesor de educación física porque la serie está basada en un colegio. Y ahí yo dije: ‘Tengo todo lo que necesitan’. Postulé, hice tres o cuatro castings y pude quedar”, puntualizó.

“Mi personaje tenía que ser futbolero. Me pidieron que usara alguna camiseta de fútbol, me pidieron la de Chile, pero yo llevé la de la U. Para mí, la U es uno de mis principales lazos con Chile. Cuando yo fui para allá, no era hincha de ningún equipo. Fui en blanco, en cero, y a ver hacia dónde me llevaba el fútbol. Así que fui a ver partidos de todos los equipos, de Colo Colo, de la U y de la Católica en modo neutro. Y me cayó muy fuerte la identidad de la gente de la U, me sentí muy identificado con ellos. Encontré que no podía ser hincha de ningún otro equipo”, explicó Scheihing, quien supo disfrutar por esos tiempos de uno de los planteles más relevantes en la historia del chuncho.

“Cuando me vine a Chile me tocó ver el plantel de Marcelo Salas, Luis Musrri, los hermanos Castañeda, el Superman Vargas, fui a la semifinal de Copa Libertadores con River Plate, la vi en el estadio. Era la época en que había que hacer filas en el estadio para poder comprar la entrada, me comí todo eso”, dijo.

“Acá en Australia mis hijos son de la U y, durante la grabación de la serie, también le hablé del equipo a Carlos Sanson, el actor que hace de mi hijo en la serie. Él es hijo de una mujer chilena, pero habla poco español y no le gusta mucho el fútbol”, aseveró.

“Mi personaje, Matías Hernández, fue ideado para que tuviera origen chileno. Es profesor en un colegio, igual que yo, y también hace clases de fútbol. Su primera esposa, que falleció, era chilena, y ahora está casado con una colombiana con quien tiene tres hijos. Dos de ellos son hombres y, como durante la grabación de las primeras temporadas estábamos con eso de la burbuja sanitaria por el Covid, mis propios hijos en la vida real, Camilo y Juan, son los que actúan como mis hijos en la serie”, finalizó.