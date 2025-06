“Esto es para aprender algo...”: Juan Pedro Verdier abrió su corazón en “Mundos Opuestos” y reveló que no pierde la esperanza de volver con Karen Paola

Asegurando que “tengo la convicción de que esto es para aprender algo y después volver con ella”, el uruguayo Juan Pedro Verdier abrió su corazón a sus compañeros de encierro en “Mundos Opuestos”, dejando en claro que no pierde la esperanza de volver con su expareja, Karen Paola.

PUBLICIDAD

Todo esto ocurrió mientras Juan Pedro conversaba con algunos de sus compañeros, entre los que estaba Roon Antonio, quien se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la historia de amor que comenzó en el extinto programa juvenil, Mekano.

“La única vez que sentí algo fue con ella”

“Si te dijera cómo yo actúo, te explotaría el cerebro. Terminamos hace unos 8 meses, y desde entonces no he incurrido en ninguna intimidad con nadie, ni conmigo”, comenzó contando Juan Pedro sobre su relación.

Luego, agregó que Karen Paola es la única mujer en la que verdaderamente ha estado interesado “soy muy introvertido, entonces antes tuve un par de pololas, pero nunca fue algo que me gustaba. No quiero, no me alegra, no me siento bien, no me hace feliz. La única vez que sentí algo fue con ella, es la única que me ha gustado”, dijo.

Luego, aseguró que cree que la separación de Karen Paola es temporal y que volverán a estar juntos, ya que cree que son almas gemelas, revelando que incluso la vio en una regresión.

“Una vez me hicieron una regresión, yo volvía muy herido de una guerra y quien me sanaba era Karen, y me curaba los cortes y todo. La cara y la persona era ella, cuando yo llegaba era como la misma relación que es ahora. Por eso, mi convicción es que esto es para aprender algo, y después volver con ella”, aseguró Juan Pedro.

Todo lo anterior bastó para emocionar y dejar llorando a Roon Antonio, quien le dijo que espera que “sea lo que Dios quiera”.