La férrea defensa de la mamá de Maite Orsini tras críticas en redes: “Lamentable tu comentario”

Maite Pascal, reconocida exactriz nacional y madre de la diputada Maite Orsini, salió al paso de las duras críticas que recibió su hija luego de una emotiva publicación en redes sociales.

Todo comenzó cuando la parlamentaria compartió un mensaje de cumpleaños para su madre, destacando su importancia en su vida. “Mi refugio, mi raíz, mi amiga más leal”, escribió Orsini en Instagram. En la misma publicación agregó: “La mujer que canta lo que siente, escribe lo que sueña y enseña con el cuerpo y el alma. Cantautora, compositora, escritora, profesora de yoga… Pero para mí, simplemente: mi mamá”.

El mensaje, que iba acompañado de una foto juntas, conmovió a muchos de sus seguidores, quienes valoraron el gesto. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos usuarios dejaron mensajes como “pobre mamá” y “cero valores”, lo que motivó una firme respuesta por parte de Maite Pascal.

La ex actriz no se quedó callada y defendió con fuerza a su hija: “Todavía me cuesta entender esa gente que si no tiene nada positivo que decir… tira la mala onda, ¿pa’ qué? A mí me enseñaron que el silencio es mejor si no tengo nada bueno que aportar… qué lamentable tu comentario”, escribió en la misma publicación.

Maite Pascal es recordada por su participación en teleseries chilenas de los años 90 como Sucupira y Fuera de Control. Más tarde, tras algunos trabajos en teatro infantil y cine, decidió retirarse de la actuación para dedicarse a su vida personal y espiritual, enfocándose en la música, la escritura y el yoga.

Actualmente, está casada con el productor Alejandro Burr y es madre de tres hijos, entre ellos Maite Orsini, quien también tuvo un paso por la televisión antes de convertirse en abogada y diputada.