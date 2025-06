“No pensé que fuera a llegar a tantas personas”: Ricardo Ramírez sorprendió al jurado y al público tras su tributo a Jungkook de BTS en ‘Mi Nombre Es’

Durante el pasado domingo 15 de junio, a través de las pantallas de TVN, debutó la segunda temporada de Mi Nombre Es, logrando promediar 428.617 personas por minuto en medición online.

Pero dejando de lado los resultados de audiencia, el primer episodio cautivó con nuevos talentos en la imitación. Y precisamente uno de los más comentados fue el paso de Ricardo Ramírez, joven de tan solo 20 años que rindió tributo a Jeon Jung-kook, parte de la banda surcoreana BTS.

En cosa de horas, la presentación se tomó las redes sociales, puesto que en 24 horas superó el millón de reproducciones en Instagram, mientras que en la plataforma china TikTok sumó 2 millones de visualizaciones, junto a miles de comentarios.

“No pensé que fuera a llegar a tantas personas”

Bajo este contexto, el mismo protagonista reconoció que “me sorprende mucho cómo se viralizó mi presentación. No pensé que fuera a llegar a tantas personas”,

Sobre su gusto por el banda asiática, Ricardo comentó que “empecé a escuchar a BTS en 2017 con la canción Blood, Sweat & Tears, y desde entonces soy un gran admirador. En 2018 comencé a seguir a Jungkook y lo imito desde 2022”.

Tras su presentación, la cual comenzó con timidez, dejó sorprendido al jurado, destacando por su afinación, el dominio del falsete y su talento para la coreografía.

Luego del show, Gonzalo Valenzuela dijo: “Me dejaste loco… la coreografía es prácticamente igual”. Por su lado, Luis Jara señaló: “¡La cagaste! Cantaste con voz llena, con falsete, afinado y bailaste la raja”. En la otra vereda, María Luisa Godoy lo motivó: “Esta tiene que ser tu profesión”.

Además de los positivos comentarios del jurado, el joven fue seleccionado para la final semanal, la que se emitirá este jueves luego de 24 Horas Central.

El talento innato de Ricardo Ramírez

Ricardo no ha tenido formación a nivel profesional, no obstante, el joven ha sabio pulir si talento de forma autónoma. “Desde que tengo memoria, como a los 7 u 8 años, he cantado por mi cuenta. Nunca tomé clases de canto ni de baile. Todo lo aprendí viendo tutoriales en YouTube de cómo hacer falsetes, notas altas, guturales o ejercicios de calentamiento... todo lo que sé lo he aprendido así. Pero me gustaría seguir perfeccionándome con gente profesional”, afirmó.

“Mi objetivo es poder mejorar vocalmente y en la danza”

Por último, Ramírez contó que desea seguir pasando fases en el programa de imitación, además de ir mejorando como artista y así lograr cumplir sus metas: difundir la cultura del K-Pop. “Mi objetivo es poder mejorar vocalmente y en la danza. También dar a conocer mucho más el nombre de BTS tanto aquí en Chile como en otros países que pueden ver Mi Nombre Es o les puede llegar mi presentación, ya que hay muchas personas que no saben del K-Pop ni tampoco de BTS y que pueden conocerlo a través del programa”, aseveró.