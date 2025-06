“Un encuentro con artistas urbanos”: Carolina Tohá y la idea que podría estar en su programa de gobierno entorno al género urbano

Cuando se acercan a pasos agigantados las Primarias Presidenciales, como ha venido siendo la tónica de las últimas semanas, los diferentes candidatos han formado parte de debates del sector, pero además han estado presentes en diversos pódcast y programas digitales. Este fue el turno de la exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien estuvo en el Carpool Vamo a Calmarno –en su nueva sección Vamo a La Moneda– junto a sus conductores Jaime Proox y Roberto Rosinelli.

Entre otros temas, no podía no abordarse la música urbana, que es lo que representa al proyecto juvenil. En ese sentido, la candidata del Partido por la Democracia (PPD) afirmó que Kidd Voodoo es un artista del género que le gusta.

Luego de reconocer la importancia de su familia en este período de campaña, contó que sus hijos fueron quienes le mostraron al joven cantante maipucino. “Ellos me presentaron a Kidd Voodoo, por ejemplo. Me mostraron varios grupos y a mí Kidd Voodoo fue el que me gustó. La música, tiene una cosa más mezclada: media híbrida. Tiene reggaetón pero tiene otros ritmos, tiene más pop”, comenzó diciendo.

“Kidd Voodoo tenía algo que me cautivó”

Acto seguido, al hueso, le consultaron a Carolina si le gustaba el reggaetón. Frente a esta duda, la política confesó que “no, no es lo mío definitivamente, pero Kidd Voodoo tenía algo que me cautivó”.

Ante su respuesta, los comunicadores quisieron saber por qué el género urbano no era de su gusto. “Esos reggaetones que se ponen con letras violentas, lo repudio, pero tampoco es mi música: no es mi ritmo natural. Y encuentro que Kidd Voodoo, de hecho, tiene un ritmo más mezcladito; a veces una cosa más popera, más tropical. Él es una personaje amoroso”, argumentó Tohá.

“El tema es cuando festinas con las tragedias”

Posterior a esto, Jaime y Rosinelli le comentaron a la candidata que ellos han estado en las poblaciones y han podido conocer sus realidades, subrayando que la mayoría de las letras vienen de sus experiencias de vida.

“Yo creo que el tema no es que tú hables de esa vivencia, si la música siempre habla de cosas desgarradoras, duras, el tema es cuando festinas con las tragedias; cuando las vuelves como algo natural, no las pones como un drama, sino como algo casi como divertido: ahí yo encuentro que estamos cruzando un límite más peligroso”, contestó Carolina.

“Tenemos una idea, que todavía no la hemos ejecutado”

Además, los conductores quisieron saber si, en caso de suceder al Presidente Boric, tenía pensado financiar o gestionar algún proyecto respecto a la escena urbana.

En esta línea, Tohá aseveró que “tenemos una idea, que todavía no la hemos ejecutado, pero la hemos estado conversando, que es armar una reunión, un encuentro con artistas urbanos y tener una conversación con ellos, acerca de su música, de su temática, de sus realidades”.

“Hay una cosa con la música urbana que es súper impresionante, muy potente y que antes era impensable. Cualquier cabro que le gusta hacer música, se pone a hacerla, la sube y puede empezar a tener seguidores: puede armarse un mundo sin realmente una gran producción o que hayan muchas lucas detrás. Eso es una cosa totalmente nueva”, añadió.

“O sea, antes había una época que la gente luchaba que la pusieran en la radio: si no te ponían en la radio, tu música no existía, nadie la escuchaba. Hoy día no depende de nadie que tu música se escuche, en un primer momento; ahora, si ya pasas a las ligas mayores...”, cerró así la idea la política.