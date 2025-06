¿Una baja en el panel?: Revelan supuesta salida de importante rostro de Primer Plano

Durante el reciente capítulo del espacio farandulero Zona de Estrellas, el panel dio a conocer una papita de aquellas: un importante rostro de Primer Plano habría dejado el programa y no tendría fecha de retorno.

En específico, se trataría de la periodista y diputada Pamela Jiles, quien, según el supuesto lanzado en el programa de Zona Latina, el domingo 8 de junio no habría querido bajar ni a la van que la fue a recoger para llevarla al canal ubicado en Avenida Pedro Montt, Santiago.

“¿Por qué está en todas sus pegas menos en Primer Plano?"

Primeramente, Hugo Valencia comenzó hablando del tema. “Algo me olía raro a mí... ya dos programas en los que no ha estado. Yo pensé que estaba de vacaciones; que se había tomado algunos días, pero, en cambio, me meto a la cuenta de Instagram de la abuela y veo que sigue en sus actividades cotidianas, en el Congreso y en Radio Agricultura. Entonces dije ‘¿por qué está en todas sus pegas menos en Primer Plano?’“, cuestionó.

“Se taimó y no hay fecha de regreso”

Luego fue el turno de Daniella Campos, quien comentó: “Y ahí fui yo a reportear, chiquillos... tenemos la información exclusiva, en último minuto, de nuestro programa Zona de Estrellas, que nos comentan que Pamela Jiles, la querida abuela, panelista –hasta ahora– de Primer Plano, se taimó y no hay fecha de regreso: quedó la patá’“.

“Se iba a ausentar por al menos cuatro programas”

Por su parte, Manu González interrumpió a su compañera y dijo: “Si quieres te la cuento redonda. Claro, lo que yo hago directamente es, bueno, uno conoce mucha gente en Chilevisión: vamos a preguntar. Y a mí, en primera instancia, lo que me cuentan es que, efectivamente el equipo tenía la información de que Pamela Jiles se iba a ausentar por al menos cuatro programas, es lo que se le dice al equipo”.

“A mí lo que me comentan es que, no este domingo... el domingo pasado (8 de junio) que fue el primer en el que estaba invitada Julia Vial al programa, Pamela Jiles habría dejado a la van de Chilevisión –que es la que les lleva al set– esperando en la puerta de su casa: que ni se habría dignado en bajar para ir al canal, porque la producción del programa entendía que ella iba también”, añadió.

Por último, Hugo Valencia agregó que “yo puedo entender la molestia de Pamela, la pataleta, el reclamo, porque, además, según lo hemos conversado acá, eventualmente, sería desde el plano profesional, y no personal con algún miembro del equipo”.

“Pero el dato que entrega Manu es el que a mí me llama más la atención, que es que Pamela Jiles haya dejado plantado al equipo el día en que ella se tenía que presentar a trabajar, porque esas son palabras mayores y no se condice con la imagen y con lo que conozco a Pamela, que lo ha dicho la Daniella, que es una mujer tremendamente profesional, entonces me parece extraño que su manera de protestar sea a partir de dejar plantado a todo un equipo”, cerró.