Andrés Caniulef responde a las acusaciones de Luis Mateucci tras tratarlo de acosador

Andrés Caniulef respondió con contundencia a las acusaciones lanzadas por el argentino Luis Mateucci en el podcast de Danilo 21, titulado “Juzgamos y nos funamos”. En el episodio, Mateucci realizó graves denuncias sobre el periodista.

PUBLICIDAD

Mateucci recordó un episodio en ‘SQP’, donde compartió pantalla con Caniulef. Según el argentino, el periodista tenía una actitud de “acosar a las personas”, haciendo alusión a un supuesto episodio en el que le pidió un beso.

“Él era conductor. Nacho Gutiérrez estaba con problemas con el canal, entonces él quedaba como conductor principal y a veces lo ayudaba Paulina (Rojas)… Él tiene una forma de acosar a las personas como lo hizo en este reality (‘Palabra de Honor’). ‘Ay, dame un beso’. Flaco, si no me gustan los hombres no tengo por qué darte un beso”, afirmó Mateucci durante el programa en YouTube.

El influencer argentino añadió que la experiencia con Caniulef le dejó una impresión negativa: “Por eso es que hablo de él así, porque a mí me quedó algo adentro. Fue incómodo. Es algo que me marcó. Era insoportable de provocador a querer joder”, expresó.

Caniulef se lanzó con todo

El periodista conversó con Fotech, medio al cual precisó que “no voy a agrandar más la situación, porque en verdad es burdo" . Además, añadió que Mateucci ha utilizado a distintas personas como parte de su estrategia para ganar atención mediática: “Mira, lo último que puedo decir es que primero fue Daniela Aránguiz, después fue la Faloon (Larraguibel), después fue Rai (Cerda), después fui yo. En el fondo, ha tratado de escalar con todo lo posible para llamar la atención. Solo eso”, recalcó.

Caniulef también se refirió a lo que considera una búsqueda de protagonismo por parte de Mateucci: “Claramente todo esto es personal, porque efectivamente está hablando de mí. Pero siento que ha sido como una búsqueda insistente de parte de él por buscar protagonismo, entendiendo que creo que él, lo que quiere, es que lo lleven a ‘Mundos Opuestos’, tratar de volver a los realities”.