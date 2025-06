Lo catalogó como el más falso de la televisión: Danilo 21 confesó que terminó llorando tras trabajar con Michael Roldán

“¿Quién para ti en la tele es el más falso?“ fue la pregunta planteada por Yoyi en su podcast ”Acorralados" al tiktoker farandulero Danilo 21 como invitado. “Uff está lleno, hay mucha gente falsa”, partió respondiendo.

Él destacó que muchas personas que se muestran de una forma por redes sociales y en la vida real son distintas. “Hay muchos chicos realities que muestran amistades que no tienen solo para tener números y darse seguidores unos con otros”, prefació antes de entregar el nombre de la persona quien cree es la más falsa de la pantalla chica.

“Bajo mi experiencia personal, yo creo que Michael Roldán (también conocido como ‘Guaguito’). No fue una grata experiencia trabajar con él. En los mensajes por redes era muy piola, pero en el programa (All Access Chile de Gran Hermano) siempre me tiraba mala onda y yo estaba partiendo. Eso lo siento feo, ponerle la pata encima (a alguien)”, comentó.

Su crítica a Michael Roldán

Sin embargo, rescató que esto le ayudó finalmente. “Me dio muy buena escuela para partir, la verdad. Pero siento que es feo eso, estar empezando con una persona y corregirle en vivo”, señaló.

“Imagínate en el primer panel que trabaja, y en vivo el animador te diga ‘tus preguntas son muy largas’, ‘siempre preguntas mal’, ‘deberías trabajar en esto’, ‘ya, pero muy largo lo que dijo Danilo, pasemos a lo siguiente’”, añadió el tiktoker.

La animadora le consultó cómo lidió con esta situación, y Danilo entre risas dijo “llorando solo”, y admitió que “lloraba un poco al principio porque igual soy medio llorón. Decía ‘pucha, lo estoy haciendo mal, qué vergüenza’, después uno se va a armando, y por eso digo que te dio escuela, le agradezco por eso”.

Su análisis no se quedó en lo que vivió personalmente con “Guaguito”, sino que también criticó lo que ve a través de la televisión. “Tiene un doble discurso, ‘yo soy súper pro mujer’ y después aparece una Daniela Aránguiz ninguneando a una mujer y tirando comentarios súper feos y él no dice nada”, cuestionó.

“Critica una cosa y después alguien hace lo mismo y no lo critica. Justifica cosas que no son justificables”, añadió y criticó que con la bandera que tendría Roldán no alzó la voz después de que en “Only Fama” cuestionaron por qué un violador no podría trabajar.

“Eso igual es falso (...) Cuando no metas la cuchara cuando están diciendo estos comentarios que afectan a estas comunidades, eso te convierte en falso porque ahí se demuestran los valores. Cuando tú levantas la voz cuando es incómodo, no cuando es fácil”, cerró Danilo 21.