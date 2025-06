“Lo que me carga es que me calumnien“: Gonzalo Cáceres desclasificó las razones por la que terminó su amistad de más de 40 años con Raquel Argandoña

Los periodistas del programa de “Que te lo digo” recordaron la época de alcaldesa de Raquel Argandoña como alcaldesa de la comuna de Pelarco, y a propósito de esa época, reflotaron el conflicto que ella tuvo con Gonzalo Cáceres, el cual terminó en una enemistad.

“Lo acusó que le robó una joya y ahí se pelearon”, aseguró Sergio Rojas, y para hablar con la primera fuente, terminaron llamando a Gonzalo con quien tuvieron un contacto en vivo durante el programa.

“Yo cuando fui a Pelarco fui a animar la cuestión de Miss Pelarco (...) Ella dijo que me pude haber violado a Hernancito, esa fue la primera, y dijo que yo le había robado con el mozo en la casa lila, que yo le había sacado (las joyas)”, comentó el esteticista.

“Todo eso son puras calumnias, a mí me da lo mismo. Si yo hubiese hecho lo mismo que con Eliseo, a quien lo metí preso y gané el juicio. Raquel me da lo mismo, ya no me interesa”, continuó.

Con respecto a su juicio con Eliseo, el entrevistado comentó que el piloto aseguró en La Segunda que Gonzalo inventó el episodio de la balacera que lo involucraba a él y su expareja, Raquel Argandoña.

“Le pedí que firmara un documento que si él habla de otra persona, se va inmediatamente para adentro, no hay defensa”, comentó sobre el resultado del juicio.

La pelea entre Gonzalo Cáceres y Raquel Argandoña

Él fue consultado sobre el rumor que la enemistad entre Argandoña y Cáceres se originó por un robo de joyas, el presentador desmintió esta información. “Te imaginas qué le voy a robar una joya a ella. Si mi mamá es famosa por las joyas más maravillosas que hay. Qué me interesa a mí, si yo no tenía aros de plata”, aseguró.

“Yo con ella fui amigo por unos 40 y tantos años. Cuando estaba en Pelarco yo fui amigo de ella, cuando pasó lo de la casa lila también era amigo de ella. Siendo su amigo yo vi esas cosas. Pato Araya me decía ‘tú eres tan estúpido que le aguantas todo’ (...) Lo que me carga es que me calumnien”, continuó.

“Pregúntale a la Paulina Nin quién era la Raquel Argandoña en la Villa Frei nomás (...) Me da lo mismo. No me interesa. Es una mujer de la tercera edad que ya no tiene para qué andarse preocupando“, añadió sobre la animadora.

Finalmente, sobre el duro presente familiar que está viviendo la animadora con sus hijos divididos, Gonzalo Cáceres comentó que “en la vida lo que tú haces, se paga aquí mismo“.