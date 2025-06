“No entré siendo la polola de nadie”: Eskarcita aclara su situación amorosa con Julitroz tras su arribo en Mundos Opuestos

Luego de sus pasos por Gran Hermano y Top Chef VIP Chile, Scarlette Gálvez –mejor conocida como Eskarcita– arribó al regreso del reality más exitoso del país: Mundos Opuestos.

Y la joven de 23 años dio que hablar desde antes que comenzara esta tercera temporada, puesto que, en uno de los adelantos del programa de telerrealidad, se le vio a Eskarcita con acercamientos junto a su compañero Alan Didier. Cabe recordar que, fuera del encierro, mantenía una relación amorosa con el creador de contenido Julitroz.

Luego de días de silencio, la mujer quiso compartir su situación sentimental, lo que comentó en exclusiva con La Cuarta: “Aquí no hay nada confuso”, aclaró.

“Quedó todo muy claro”

En esta línea, Scarlette confesó que “con mi pareja anterior quedó todo muy claro, lo mencionamos y lo conversamos antes de que yo entrara acá, cuando se me presentó la oportunidad de entrar a este reality, y él lo entendió de muy buena manera”.

Luego, Gálvez aseguró que la relación quedó en ‘stand by’. “O sea, él es una persona súper madura, también es del rubro, entonces él comprende que esto, más que una aventura o una experiencia, es un trabajo, el cual yo vengo haciendo hace rato, hace tiempo, así que pudimos conversar y entender y fue ahí cuando decidimos dejar en pausa la relación, separar nuestros caminos, tomarnos un tiempo, terminar, como se le quiere llamar”, dijo.

“No entré siendo la polola de nadie”

“Yo entré aquí siendo yo, no entré siendo la polola de nadie, vine a vivir esto al 100 x 100, con todo lo que eso implique, sean altos, sean bajos, sea sufriendo, sea llorando, sea siendo feliz o sea entreteniéndome de la manera en que esté en mis manos acá adentro”, aseveró Eskarcita.

Pese a lo anterior, reconoció que le preocupa su expareja. “Obviamente, me interesan los sentimientos de una persona que amé en algún momento y que hasta el día de hoy sigo pensando, recordando y queriendo muchísimo, porque me doy cuenta acá que ese cariño, respeto y esa relación que me brindaba no es fácil de encontrar”, sostuvo.

Por último, al medio mencionado, la joven le afirmó que “estoy agradecida de haberlo conocido, de lo que me enseñó y también de que me haya comprendido el estar acá”.