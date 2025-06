“Que se pudra, chao”: Marlen Olivari y Yoan Curtis están en pie de guerra dentro de la casa de “Mundos Opuestos”

Hay una enemistad que se está tomando el sector del pasado en la casa de Mundos Opuestos, se trata de la afamada show woman Marlen Olivari, quien ya no puede ver al francés Yoan Curtis, un sentimiento que es mutuo.

A Publimetro, el francés contó que “desde el primer día vi que ella me miraba como mal, y a mí me gusta la energía positiva. Siento que a ella no le gusta la gente que es bonita, siento que ella siempre está envidiosa de mí, de mi cuerpo, de mi cara. En algunos momentos creo que le caigo mal, pero yo no lo odio, a pesar que a veces ella me molesta”.

Junto a esto, en el capítulo de esta noche, criticó la apariencia física de la empresaria. “La cara de Marlen es muy estirada. Mi tía tiene 52 años y es más bonita que ella”, comentó.

Sobre las competencias, Yoan fue crítico con cómo percibe a Marlen: “Una de las cosas que me molesta es por las competencias, creo que uno tiene que dar y entregar lo mejor de uno, pero ella no hace mucho y espera que los chicos la ayuden”, confesó.

Marlen Olivari y Yoan Curtis en Mundos Opuestos Fuente: Canal 13

La mala onda crece

Esta animadversión se exacerbó durante las nominaciones, en las cuales los integrantes de cada grupo tenían que nominar a uno de ellos. Olivari ganó por lejos y terminó siendo la tercera nominada de la semana, y Curtis aprovechó la oportunidad para repasarla tras entregarle su voto.

“En competencia te faltó fuerza. Además tú sabías que tenía la pierna mal y me la pisaste cinco veces”, le argumentó el francés. Esto fue contestado por Olivari, quien le recordó lo que ha hecho por él. “Fue de casualidad. Cuando te lesionaste, lo más bien que te di comida en la boca, te ayudé a ponerte el pijama, te atendí como una geisha, para ayudarte”, respondió.

Posteriormente, ya en la casa conversando con su equipo, Marlen se quejó de que la hayan nominado. “Rica la estrategia, al final tenemos tres nominados de este equipo”, se burló, y criticó duramente el voto en su contra de Yoan. “Yoan es un malagradecido, lo defendí toda la semana. Que no me vuelva a pedir la cama, que se pudra, chao”, dijo Olivari.

La mala onda entre ambos está lejos de terminar ya que en el capítulo de esta noche, Marlen y Yoan protagonizarán un round mucho más duro, en donde se encararán en el patio de la casa en frente de sus compañeros, quienes respaldarán a la show woman.