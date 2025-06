“Sin villano no es un buen reality”: Pangal Andrade fue sincero sobre la necesidad de alguien como ‘El Princeso’ en Mundos Opuestos

Fue el domingo 1 de junio, seguido de la gran final de Palabra de Honor –la cual ganó la dupla española de Zoe Bayona y Josué Bernal–, cuando empezó la tercera temporada de Mundos Opuestos por las pantallas de Canal 13. Y a más de dos semanas de su regreso, sin duda uno de los personajes más polémicos, pero que ha generado buen parte del contenido, es Leonardo Vallana, más conocido como “El Princeso”.

Resumiendo, ha sido un dolor de cabeza para su equipo, hoy en El Pasado, en las competencias físicas. Por otro lado, ha sido dura con Thammy Palma, aprovechándose de su sensibilidad, pero además tuvo un acalorado primer duelo de eliminación contra Mike Milfort, logrando quedarse en el encierro.

Precisamente, sobre el reality se refirió el flamante ganador de ¿Ganar o Servir?: Pangal Andrade. En una primera instancia, en conversación con Canal 13, reconoció que producto de su programa en la señal televisiva, se le ha complicado seguir Mundos Opuestos.

“Debido a las grabaciones de ‘El clan’ no he podido seguir en forma continua ‘Mundos opuestos’, pero en lo que he visto destaca Princeso, de todas maneras”, comenzó contando.

“Siempre tiene que haber un villano en un reality”

Sobre el controversial paso de El Princeso, Pangal aseguró que “aunque todos lo odien, no se puede negar que siempre tiene que haber un villano en un reality, y siento que él es muy buen villano”.

“Lo que he visto de él es que es muy malo, satánico”

“Él da mucho que hablar, y es del que más se comentan situaciones que genera dentro de Mundos Opuestos. Es muy odiado, y hay tener claro que un reality sin villano no es un buen reality, sería fome y este es muy entretenido, entre algunos motivos, por la presencia de Princeso. Lo que he visto de él es que es muy malo, satánico", finalizó Andrade.