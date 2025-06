“Hasta la pelé”: Pamela Díaz reveló el nombre de la famosa que no soportaba en el pasado

Un momento de sinceridad televisiva protagonizó Pamela Díaz en el reciente capítulo del programa ¡Hay que decirlo!, donde junto a Nacho Gutiérrez y otros panelistas abordaron a corazón abierto sus filias y fobias dentro del mundo del espectáculo. Fue allí donde “La Fiera” sorprendió al revelar que, durante mucho tiempo, no soportaba a la conductora María Luisa Godoy.

“Sabes qué... No me caía mal, pero me pasó con Mari Godoy, te lo juro. No había caso con la cabezona, la juzgué todas estas veces. Hasta la pelé (sic)”, confesó Pamela Díaz sin pelos en la lengua, en medio de la conversación distendida con sus compañeros de panel.

La actual jurado de Mi Nombre Es 2 y exconductora del matinal Buenos Días a Todos fue blanco de sus críticas durante años, según explicó Díaz, debido a un sentimiento de injusticia profesional. “Decía ‘¿cómo van a contratar a esta otra? ¿Será dueña de TVN?’. Yo cada vez que estaba preñada, me echaban. Decía ‘¿qué tiene ella que no tenga yo?’”, relató entre risas, haciendo alusión a su experiencia con los canales de televisión durante sus embarazos.

Pese a su rechazo inicial, todo cambió cuando pudo compartir directamente con Godoy. “Hasta que la conocí y es un amor, la quiero harto a la cabezona. Amiga, te quiero... Pero me cae mejor su marido”, bromeó, generando carcajadas en el estudio.

Por su parte, Nacho Gutiérrez —cercano a ambas— contó que durante años intentó acercarlas: “Ahora son íntimas, cuando se juntan ni me llaman”, dijo entre risas, destacando cómo la relación dio un giro inesperado con el tiempo.