“Me tienen que rajar la pierna”: Ignacia Michelson habló de la compleja operación que se tiene que someter tras engañosa intervención estética

La chica reality más polémica dentro de la casa de “Mundos Opuestos”, Ignacia Michelson, conversó con sus compañeros de equipo y se sinceró sobre una operación estética que salió mal.

“Me gustaría tener menos poto, ser más flaca”, confesó. Según indicó la influencer, fue engañada, y le terminaron inyectando un peligroso biopolímero. “Si me tocas, tengo pelotas acá (bajo la nalga)”, partió contando.

“Lo hice de pendeja, de hueona. Fue sin consentimiento, me mintieron, me estafaron (...) Estoy en proceso de demanda con muchas otras, porque le mintieron a muchas chicas”, continuó.

“Una de ellas murió, la mataron porque le metieron polímero y le dio un paro cardiaco. En vez de llevarla a la clínica que estaba al lado, prefirieron no llevarla para que no los cacharan, se les murió”, señaló y añadiendo que las tres personas responsables de la clínica ilegal terminaron presas.

La operación que se tiene que someter Michelson

Ignacia Michelson comentó que tenía un busto grande y era delgada, por lo que quería operarse para ser más curvilínea, esto tras también las burlas de personas por su cuerpo.

“Yo era muy flaca pero con muchas pechugas y el trasero para adentro, entonces me molestaban, y quería tener más culo (...) Yo les había pedido 500 cc y menos mal me pusieron sólo 250. Cuando recién me lo puse no se notaba tanto. Después me lo rellené con grasa y la grasa se metió con el biopolímero, por eso se me ve tanto”, detalló.

Además, explicó que el procedimiento para extraer el producto es muy complejo. “Para sacármelo me tienen que rajar la pierna (...) te abren todo el culo, te sacan el músculo con toda la cuestión. Aparte, deja una cicatriz horrible, y aún así no sale todo”, detalló.

“Lo peor es que hay riesgo de que lo que quede migre a otras partes. A mí me empezó a migrar a la pierna, pero no ha llegado al riñón menos mal”, comentó Michelson.