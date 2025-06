“No ha recibido el trato que ella se merece”: Ernesto Belloni respaldó a Marlen Olivari y compartió su estado anímico

Ya son 14 capítulos emitidos de Mundos Opuestos 3 y en poco tiempo ha pasado absolutamente de todo. Y una de las participantes que ha estado en el ojo del huracán durante los recientes episodios es la reconocida show woman Marlen Olivari.

PUBLICIDAD

Específicamente, a la exintegrante de Morandé con Compañía (MCC) no se le ha visto muy cómoda, además de que ha estado presente en más de una polémica. Por ejemplo, fue criticada por alguno de sus compañeros –antes del Futuro pero ahora en el Pasado– tras la última prueba para decidir el tiempo en que estarían viviendo, puesto que tuvieron que ayudarla y se vio que le costó. Pero además, tuvo un encontrón con Yoan Curtis, en el que el francés tuvo un mal trato con ella.

Bajo este contexto, uno de los temas que se abordó en el capítulo de hoy en Zona de Estrellas fue precisamente el estado anímico de Marlen en el programa de telerrealidad de Canal 13. En ese sentido, tuvieron en exclusiva la opinión de Ernesto Belloni, excompañero de Olivari durante años en el programa de corte humorístico de Mega, MCC.

“No iba con la mejor predisposición”

Primeramente, el comediante reconoció que “tampoco se fue muy contenta cuando entró al reality, porque obviamente es encerrarse, aislarse y a ella le costaba mucho aislarse de su familia, especialmente de su hijo, de su marido y su papá, por lo tanto, no iba con la mejor predisposición, pero también hay una condición económica que es muy importante, que a ella le servía mucho”.

“Lo otro es que ella es una trayectoria: es una leyenda. Ella quería traspasarla a la juventud todos sus conocimientos, su experiencia. Para ella es súper importante eso”, siguió Ernesto.

“No ha recibido el trato que ella se merece”

Luego, Ernesto contó que, según fuentes que no podía dar a conocer, “sé que no está feliz: no está contenta. No ha recibido el trato que ella se merece, por su trayectoria, por su condición de fenómeno que ha sido siempre la Marlen”.

“Hay cosas que no se ven porque hay una edición que evita que se vean. Ella quería mostrarse tal como es... solidaria, humana con la gente: yo no la he visto en esa actitud, porque no le han permitido los concursantes tampoco hacerlo”, contó.

PUBLICIDAD

“Está muy aburrida del trato... la palabra ‘vieja’”

“No ha recibido buen trato. Está un poquito cansada, un poco aburrida. No era lo que ella esperaba, pero aún así ella es una mujer súper inteligente, es una guerrera la Marlen. Ella quiere perseverar en lo que quería conseguir con este reality, que no lo ha logrado. Está muy aburrida del trato... la palabra ‘vieja’”, continuó.

Por otro lado, advirtió que, según él, no aguantaría mucho más en el encierro. “Creo que ella no va a soportar más de hoy a dos o tres semanas (más), me parece que no lo va a hacer, por la cara que yo le noto. Se ha encontrado con muchas cosas que jamás esperó encontrarse dentro de un reality: ese desprecio hacia ella de otras personas, que nunca lo había tenido; quizás algunos insultos también”, expresó.

“Se ha esforzado mucho. Físicamente está peleando con gente mucho menor que ella, y sin embargo, por su perseverancia, por su actitud, trata de salir adelante y ganar, pero no está contenta”, finalizó Ernesto Belloni.