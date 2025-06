“¡No me vuelvas a faltar el respeto al aire!“: Daniella Campos y Adriana Barrientos protagonizaron tenso momento en ”Zona de estrellas"

Una feroz pelea se desató en el set del programa de farándula de Zona Latina, “Zona de estrellas”, en donde se enfrentaron dos pesos pesados del espectáculo nacional: Daniella Campos y Adriana Barrientos.

PUBLICIDAD

El tema que se estaba discutiendo en el panel del programa era el conflicto entre Sergio Rojas y Andrés Caniulef, después de las declaraciones de este último en contra del animador de “Que te lo digo”. Dentro de sus dichos, él hizo mención a la hermana de Sergio que falleció producto de cáncer.

Daniella Campos se fue en contra del semifinalista de “Palabra de honor”. Adriana le preguntó a su compañera de panel que le explicara por qué Andrés habló sobre la hermana de Sergio, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria.

“¡Daniella, me aburrí, me aburrí! La disertación mala, Daniella, te pedí que me dieras un contexto de por qué Andrés hablaba de la hermana de Sergio”, reclamó Barrientos.

Campos extrañada dijo que se lo había dicho, y la Leona dijo que no lo hizo, por lo que le pidió a Manu González que lo explicara.

El punto álgido de la pelea

Daniella intervino con un comentario en contra de Caniulef mientras que el periodista español hablaba, y la Leona mostró sus garras. “Daniella, termina por favor de alegar y de pelear. Te pedí explícame, Manu me lo tuvo que explicar, no fuiste capaz de concretar una idea. Estás con una verborrea tremenda, lanzando cosas tremendas, no entiendo. Pero démosles un contexto”, dijo Adriana.

Esto provocó la ira de Campos, quien le respondió “mira, si a ti no te gustan mis comentarios, te los tienes que callar, aguantar y comértelos. Y si te molesta y te aburren, te paras y te vas. Pero a mí no me vas a decir lo que me estás diciendo”.

PUBLICIDAD

“Adriana, no. No lo siga haciendo porque, sino, yo voy a seguir contigo. Respeta a tus compañeros. Si no te gusta mi opinión, te paras y te vas, punto”, lanzó la periodista mientras que la Leona decía que no era el problema su opinión, sino la falta de proveer un contexto a los dichos de Andrés.

“Si no te gusta lo que yo hago, te paras y te vas”, insistió Daniella. “Adriana, la próxima vez que a ti no te guste mis comentarios, te lo vuelvo a repetir, o que yo hablo o te aburra, entonces te paras y te vas. Pero no me sigas interrumpiendo a mí, ni me sigas faltando el respeto al aire”, añadió.

“¡No me vuelvas a faltar el respeto al aire, Adriana! Ya te lo dije una vez. Yo no voy a seguir discutiendo contigo al aire, pero eres una falta de respeto", cerró Campos y Adriana argumentó que era la gemela quien le estaba faltando el respeto a la audiencia con esta pelea.