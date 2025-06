Rodrigo Muñoz revela fuerte experiencia en escena de sexo y asegura que fue abuso: “Me sentí pésimo”

El actor Rodrigo Muñoz reveló en el programa 'Amiga date cuenta’ de TV+ que sufrió una experiencia de abuso por parte de una colega durante una escena de sexo, la cual describió como incómoda y perturbadora.

Muñoz, quien se sinceró sobre este incidente, manifestó que se sintió pasado a llevar al notar que su compañera de escena no llevaba ropa interior para la grabación .

Una experiencia impactante

Durante la conversación, el actor compartió que este hecho lo dejó en shock, sin saber cómo reaccionar en ese momento. Muñoz enfatizó que ahora tiene una mejor comprensión de las situaciones que enfrentan las mujeres en contextos similares, reafirmando su postura en contra del abuso en cualquier forma.

En el programa, Rodrigo Muñoz confesó que había sentido incomodidad en grabaciones anteriores, pero nunca había hablado abiertamente sobre lo que vivió en esa ocasión. “Yo sentí abuso una vez en una escena, ahora lo interpreto como abuso”, comentó.

El actor detalló la dinámica de las grabaciones de escenas íntimas, donde generalmente se reduce la cantidad de personas en el set para crear un ambiente más privado. “Estaba con una compañera haciendo una escena de sexo, que son muy incómodas porque tú tratas de no tocar a la otra persona y estás nervioso. Sacan a toda la gente, dejan generalmente a los protagonistas y a los camarógrafos”, relató.

Sin embargo, lo que más lo impactó fue la decisión de su colega de despojarse de su ropa interior sin que esto fuera necesario. “Esta niña se sacó los calzones, cuando no era necesario que se los sacara. Me sentí pésimo, me dejó mal, además, mi calzoncillo era grande, bien nerd”, recordó Muñoz.

Rodrigo Muñoz también compartió que su personalidad y los personajes que suele interpretar suelen ser más tímidos. “En general hago personajes tímidos y porque yo soy un poco tímido también, me gusta hablar, pero no soy un canchero, ni un galán, mis personajes son para otro lado, por el humor o más tiernos”, comentó.

