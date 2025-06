¿Llegará a animar “Only Fama”?: Pancha Merino se hizo cargo de los rumores y habló sobre su futuro en la televisión

Dijo que dejó atrás la farándula nacional y afirmó que sus malas experiencias de vida como haber sido estafada, un producto del karma por haber hablado de la vida de los otros. Pero, parece que esta titán del espectáculo nacional volverá a reclamar su trono.

Se trata de Pancha Merino, la mujer que dejó la grande tras renunciar al programa “Amiga date cuenta” seguido a una pelea en vivo. Ella ha dicho que cambió de página, pero ha reconocido que sigue habiendo una farandulera en su interior.

Se especula que Pancha Merino cumpliría un rol fundamental en la rumoreada reestructuración de “Only Fama”. A propósito de esta chimuchina, la invitada a un capítulo de “Tal Cual”, Daniela Aránguiz y actual miembro del espacio de farándula de Mega, puso a la actriz en aprietos de entrada.

“Pensé que ibas a estar en ‘Only Fama’”, dijo la farandulera insigne de nuestro país. La interpelada inmediatamente dijo “ahí estamos evaluando. Estoy en un mes sabático y quiero evaluarlo de ahí. Mientras tanto estoy en TV+”, dijo en referencias a sus próximas vacaciones a Italia.

Aránguiz explicó que el rumor que circulaba es que Merino iba a llegar a animar “Only Fama” en reemplazo de Francisca García-Huidobro. “No sé si animar... porque no sé. Yo no sé si animo o desanimo, pero este mes estaré en TV+ y espero mi sueldo de TV+”, comentó.

Ella cerró el tema diciendo que “uno no puede estar hablando de otros canales, se verá después”.

La última polémica de Pancha Merino

Este potencial regreso a la farándula de Pancha Merino llegaría semanas después de un escándalo de proporciones. Ella fue increpada por la actriz Pepi Velasco, quien la trató de “maltratadora” con las personas con poco atractivo físico.

“La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea”, lanzó Velasco.

Merino no se quedó callada y le dijo “eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto”, agregó.

Francisca se terminó retirando del estudio, y se escuchó que le decía al productor: “Jorge, yo no estoy para verme expuesta de esta manera”. Aunque después retornó al estudio. Al día siguiente, Pancha Merino renunció.