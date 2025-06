“Me tenían enterrada en un cementerio”: Paulina Nin relató episodio de magia negra que le realizaron

A raíz de la reciente encuesta Cadem que arrojó que el 67% de los chilenos reconoce haber vivido algún suceso paranormal, durante un bloque del capítulo de este jueves 19 de junio en el programa Mediodía, de TVN, junto a Carlos Martínez, investigador paranormal, abordaron este tema.

Cerca de 20 minutos después desde que el panel comenzara a hablar de estos sucesos paranormales, la reconocida presentadora de TV, Paulina Nin, compartió una experiencia que vivió, en la que fue ayudada por monjes brasileños.

“Me tenían enterrada en un cementerio”

En primer lugar, la otrora animadora del Festival de Viña comentó: “Me hicieron acordarme de cuando los monjes de Brasil llegaron a ayudarme porque encontraron que a mí me tenían enterrada en un cementerio. Entonces, había que ir y encontrar esto: era un frasco que tenía una foto mía y una pulsera, que lo habían sacado acá del canal, porque fue cuando estaba aquí (trabajando) en TVN”.

“Mi mamá se comunicó para decir dónde estaba y de dónde lo tenían que sacar (...) Pasaron muchas cosas: sé quién es y las está pagando todas; no porque yo haya hecho algo, sino porque el karma es así, sobre todo con los hijos. Esto fue el 2008 más o menos”, siguió Paulina.

“De repente siento una quebradera de platos”

Luego, contó sobre un momento que experimentó en su domicilio, cuando fueron los monjes. “Llegaron estos personajes, se comunican conmigo y me dicen que tienen que limpiar y que mi mamá pide que me ayuden. Entonces, estaban en mi casa (en El Arrayán), estábamos hablando y de repente siento una quebradera de platos cuando se caen: no uno, varios. Me voy a la cocina y estaba la señora que trabajaba conmigo y me dijo ‘se abrieron las puertas del mueble y salieron disparados los platos’”, dijo.

“Y el monje me dijo ‘no se preocupe, eso pasa... a veces se caen los cuadros; es porque ya saben que estamos aquí y que vamos a trabajar para sacar esto’”, cerró la exparticipante de Top Chef VIP Chile.