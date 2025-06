“El proceso fue muy largo, fue terrible”: Laura Prieto se sinceró sobre la complicación de salud que vivió por 6 meses

Hace un día, la comunicadora Laura Prieto publicó una serie de imágenes desde la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo, en donde reveló un problema de salud que la aquejaba por meses, el cual pudo aliviar tras una intervención médica.

“¡Fuiste bueno mioma, hoy te fuiste! Fueron 6 meses donde nunca logré sentirme al 100 con inflamaciones, cambios hormonales, suspender planes y muchos atados más. Las girls (chicas) saben a qué me refiero“, partió comentando junto a postales de su paso por la clínica.

“Al fin podré recuperar mi energía y mi vida. Gracias a todas esas súper woman que me escribieron y me apañaron en este proceso. Aquí estoy recuperándome pero lo bueno es que vamos por buen camino y ¡de aquí pa’ delante la vida se ve espectacular!“, añadió.

Prieto finalizó dándole las gracias a sus cercanos que estuvieron junto a ella. “Muchas gracias también a mi pololo, mi hija y mis amigos que me apañaron en este proceso”, cerró.

“Fueron seis meses bastante difíciles”

En una conversación con LUN, Laura Prieto confesó que fueron 6 meses difíciles. “Yo ya venía con cambios hormonales. Fui a varios ginecólogos y uno me dijo que era un desorden hormonal por cambio de anticonceptivos. Otra doctora me quería poner un DIU anticonceptivo pensando que también era un desorden hormonal”, partió explicando.

“Averiguando más de mis seguros de salud, fui a parar donde otra doctora y ella fue la más certera y descubrió que tenía un mioma con ciertos exámenes, pero el proceso fue muy largo, fue terrible”, añadió.

“Soy una mujer súper activa, tenía un viaje planeado con una agencia, era el viaje de mis sueños, conocer Turquía, pero me tuve que bajar porque estaba con muchas infecciones urinarias. Era un riesgo para mí viajar en ese estado. No estaba al cien, no podía rendir en mis trabajos, en mi vida personal, no lo pasaba bien. Fueron seis meses bastante difíciles”, afirmó.

Una vez que terminó su cirugía, la uruguaya comentó que “me desperté súper bien, de hecho se nota mucho el cambio del día antes de la operación al día después. Estoy con licencia hasta el domingo y tengo que hacer reposo relativo. La doctora me pidió moverme, ya que puede haber peligro de trombosis, y también para activar el cuerpo”

Finalmente, Laura Prieto contó que tanto su pareja Cristóbal como su hija la jan ayudado durante esta complicación de salud. “Mi pololo me ha ayudado muchísimo. Ha sido un pilar fundamental en este proceso porque a parte justo lo conocí cuando estaba iniciando con estos problemas, así que tuvo mucha paciencia. Al igual que mi hija, mis mascotas han sido un pilar emocional increíble. He recibido mucho apoyo”, cerró.