María José Prieto se sinceró tras fallo en contra de Cristián Campos: recordó su juicio en contra de su padrastro y cuestionó a la Fundación para la Confianza

La actriz María José Prieto decidió contar su verdad en una extensa entrevista con la revista Sábado, la cual viene semanas después de que Tribunales sobreseyó a su esposo y el padre de su hija, Cristián Campos, por prescripción de la acción penal. Sin embargo, se acreditó la existencia de tres hechos de abuso sexual.

PUBLICIDAD

Campos fue denunciado por su exhijastra, Raffaella di Girolamo, quien es hija de la actriz Claudia di Girolamo, y lo acusó de agresiones sexuales cuando era menor de edad. Los hechos que se acreditaron por la justicia sucedieron cuando ella tenía 11, entre 13 y 14, y por último, 17 años.

“Yo sé que Cristián es inocente. No esperábamos para nada este resultado. Por eso vamos a ir a la Corte de Apelaciones para que se revoque. Yo leí toda la carpeta investigativa y no hay un solo hecho que dé cuenta de que Cristián cometió algún delito de abuso”, partió Prieto.

“Este es un fallo netamente ideológico. No me cabe en la mente que la justicia pueda basarse en cosas subjetivas, en juicios, en argumentos psicológicos. La justicia tiene que velar por las pruebas, por los hechos, tiene que ser objetiva, y en este caso no lo fue”, aseguró.

Su relación con Raffaella di Girolamo

María José Prieto describió que nunca tuvo una buena relación con la denunciante, y que la primera vez que la conoció, ella estaba gritando y golpeó el capó del auto después de que fueron a buscar a los hijos del actor, Antonio y Pedro. “Yo quedé plop, y le pregunté: ‘¿Quién es?’. Ahí Cristián me dijo: ‘Es la hija de la Claudia, no la tomes en cuenta, ella actúa así’“, relató.

“Su relación conmigo siempre fue de amor-odio, me odiaba, me amaba (...) Una vez terminamos con Cristián y me la topo en Antonio Varas con Bilbao, en una Copec, y se me acerca gritándome: “iAl fin terminaste con mi papá! Qué bueno, porque él va a volver con mi mamá”. Estamos hablando de una mujer de 27 años. Cuando me fui, salió persiguiéndome en su auto".

En 2010, María José Prieto se enteró que Raffaella acusó a Cristián de abuso sexual. Sin embargo, ella aseguró que se enteraron de los detalles de la acusación en contra del actor en la querella. María José cuestionó el hecho de que Di Girolamo haya necesitado asistencia en la redacción de su testimonio. “En la querella contra mi padrastro, mi hermana, yo, mis primas, cada una escribió lo que le pasó”, comentó.

PUBLICIDAD

De igual forma, Prieto criticó a Raffaella al decir que “durante 14 años estuvo diciéndole a su supuesto abusador que iba a contar lo que le hizo, pero en ningún momento se acercó a mí para ponerme en alerta, porque él le podía hacer eso a mi hija. Estuvo todo ese tiempo sin pensar en que él podría estar abusando de su propia hija”.

Cuestionamientos a Pedro y Antonio Campos y la Fundación para la Confianza

El medio citado le consultó a la actriz sobre el apoyo público de Pedro y Antonio Campos a su hermanastra, y por ende, alineándose a la acusación de que su padre la abusó cuando ella era menor de edad.

"Sí ellos efectivamente le creyeran a su hermana, tendrían que explicar por qué no me advirtieron que supuestamente mi marido era un abusador, y así proteger a su hermana menor. Porque todos saben que los abusadores tienen un patrón de conducta. Para mí, el hecho que no me hubieran advertido significa sencillamente que conocen a su padre y no creen esa historia", apuntó.

De igual forma, ella entregó su teoría de por qué cree que apoyaron a Raffaella. “Creo que han sido bombardeados con información falsa y manipulados psicológicamente, lo que ha impedido que hagan un contrapunto a las afirmaciones de la querellante”, comentó.

Dentro de la entrevista, la actriz también criticó a la Fundación para la confianza por haber hecho pública la denuncia a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales. “La estrategia comunicacional que tiene la Fundación para la Confianza es terrible, porque hacen de estas acusaciones un circo. Ellos, que supuestamente deberian ayudar a sanar, lo único que están causando es dolor”.

“Ellos no solo exponen al supuesto acusado y su familia, también a la supuesta víctima y su familia. Estos casos deberían ser totalmente privados”, señaló.

"Cuando yo puse la querella contra mi padrastro, en 2004, no lo hice público (se filtró al año siguiente). También tuvimos mucho cuidado para que no se filtrara, porque yo tengo hermanos, que eran menores de edad, entonces, por ellos, ni una palabra. Yo los cuidé. La Fundación para la Confianza no cuida ni el entorno del acusado ni el de la supuesta víctima“, apuntó..

Su juicio en contra de su padrastro

María José Prieto aseguró que nunca ha dudado de la inocencia de su marido. “Jamás, jamás, porque lo conozco. Por mi biografía, conozco de cerca las características de un abusador, y por eso mismo te puedo confirmar que Cristián no lo es”, afirmó, haciendo alusión al juicio que realizó junto a su hermana Ángela Prieto en contra de su expadrastro.

“Mi biografía me da herramientas que nadie más tiene. Nadie más que una persona que ha sido abusada puede realmente decir si un hombre, sobre todo el hombre con el que vive, es o no un abusador”, añadió.

“En su momento, a mí me tocó hablar públicamente de una verdad incómoda: los abusos de menores. Cuando yo denuncié no se hablaba de eso, nadie se atrevía a decir que había sido abusado. Pero ahora me toca hablar de otro tema incómodo: las falsas denuncias”, aseguró la actriz.

Junto a estas declaraciones, María José señaló que “no quiero decir que los casos de abuso sexual real sean pocos, al contrario, son muchísimos más que los falsos, pero sí existen y a mí me tocó ahora estar desde este otro lado”.

“Antes me tocó defender una causa y lo hice dando la cara, y fue muy difícil, porque antiguamente nadie hablaba de los abusos, porque era muy vergonzoso. Siempre fue un tema muy complicado” apuntó.

“Nosotros, mi hermana y yo, incentivamos el ‘yo te creo, amiga’, pero se torció. Uno no le puede creer cualquier cosa a una persona solo por el hecho de ser mujer. Antes nadie se atrevía a hablar siquiera, entonces había que impulsar a las mujeres, a los niños, niñas, para que pudieran sacar la voz. Y yo he estado todos estos años en eso. El ‘yo te creo, amiga’, el ‘Me Too’, fueron muy importantes, pero hoy tenemos que cambiar la consigna. Tenemos que decir ‘yo te escucho’”, cerró.