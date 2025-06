“Me mandaron a la banca”: Julián Elfenbein reapareció en las pantallas de Chilevisión y explicó su ausencia de la televisión

Uno de los rostros televisivos que brilla por su ausencia es el animador Julián Elfenbein, que se ha rumoreado que estaría “congelado” en Chilevisión después de haber negociado con Mega.

Bueno, fue “descongelado” y estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y explicó su ausencia en pantalla.

“Taimado no estoy, enfermo tampoco, lo que pasa es que he tenido una lesión (hernia al nervio ciático)”. Él le comentó a la animadora Diana Bolocco que ella conoce muy bien esta situación debido a su paso el programa ‘Got Talent’.

“Me tenían que inyectar todas las mañanas. Llevo como un año y algo con esta hernia que me operé, pero ha costado mucho”, añadió.

De igual forma, Elfenbein reveló si es que su falta de proyectos es un modo de reprenderlo. “No sé si (estoy) castigado... No sé si es la palabra. Yo creo que me mandaron a la banca, pero está bien... De grabar 6 días a 7 pasé a no grabar en 10 meses”, señaló.

“Te deprime un poquito la situación... Es mental y también es física y en mi caso también no ha ayudado mucho mi tema de una lesión que es una estupidez, pero es la más dolorosa que existe”, confesó.

¿Habían posibilidades de que animara el Festival de Viña?

De igual forma, se le consultó por la opción que pudo tener de haber sido el animador del Festival de Viña del Mar en febrero de este año junto a Karen Doggenweiler debido a la oferta de Mega.

Esto fue respondido por Julian al decir que “no podía técnicamente, salvo de salir por la buena, porque por contrato no era posible... Tenía ganas porque era un desafío interesante“.

A esto le sumó que “acá (en CHV) estaba en un periodo extraño y además con ella era menos acartonado, era mucho más relajado”, en referencia a su amiga, quien terminó compartiendo la animación con Rafael Araneda en la Quinta Vergara.