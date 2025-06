“Ese corazoncito todavía está enamorado de mí”: Daniela Aránguiz y Luis Mateucci protagonizaron un coqueto reencuentro en “Only Fama”

Unos incendiarios dichos emitió Luis Mateucci en el podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde admitió que Oriana Marzoli fue el gran amor de su vida, y la única persona con la que quiso realmente tener hijos.

En esa misma línea, él mencionó a otras de sus famosas exparejas, Daniela Aránguiz. “Sí, yo caliente se lo dije a Aránguiz también, ‘ay tengamos un hijo’, pero caliente en la cama”, aclaró.

Esto fue suficiente para que lo invitaran al programa “Only Fama”, en donde tuvo un esperado reencuentro con Aránguiz, una de las panelistas del espacio. Ellos realizaron un cara a cara que pasó de tener un ambiente de confrontación a una palpable tensión sexual.

El reencuentro de los examantes

El argentino admitió que habló de Daniela porque está dolido de los constantes ninguneos de parte de su expareja, y sacaron a la luz que tuvieron “un remember” (un reencuentro amoroso), el cual Aránguiz no quiso continuar.

“Parecemos dos niños... cuando dos personas les queda algo, sienten cariño y a lo mejor puede pasar algo, se ponen nerviosos...”, dijo Mateucci, lo que despertó el interés de la panelista de espectáculos quien le consultó si le quedan sentimientos. Él le respondió que sí y no tenía reparos en admitirlo.

“Tú me decías que el gran amor de tu vida era yo, Luis Mateucci”, dijo con una sonrisa en su boca, y el argentino lo reconoció riéndose, “estábamos de novios”, argumentó.

Esto fue interrumpido por Daniela, quien le mostró sus uñas, “¡Mira! me puse el color de uñas que me pedías que usara". Este detallo no había pasado desapercibido por Luis, quien añadió “a penas te vi llegar con los tacos, las uñas... sabes que el rojo pasión a mí me gusta. Sé cuando lo haces a propósito, y sabía que si venías así, yo iba a aflojar. Te iba a ver con otros ojos”.

Daniela Aránguiz dejó los rodeos, fue al grano y le dijo a Luis, “yo creo que todo lo que estás haciendo es por despecho porque ese corazoncito todavía está enamorado de mí, ¿no?”.

Mateucci se rió y comenzó a mirar nerviosamente a otras partes del set para luego tomar un sorbo de la copa que estaba posada en la mesa. “¡Superémoslo! Deja de tener ese despecho en tu corazón Luis. No lo niegues más, nosotros nos queríamos, estuvimos enamorados, me presentaste a tu familia en Argentina", continuó Daniela, quien también reconoció que hubo malos entendidos y dijo cosas desde el dolor.

La discusión continuó en donde se sacaban en cara hechos que sucedieron durante su relación, y durante este intercambio, el chico reality dijo “admite que somos tal para cual, volvamos y chao. Probemos una noche, salgamos de acá, nos vamos de fiesta y veamos que pasa..“.