“Hablando fríamente...”: Daniela Aránguiz explicó por qué no se arrepiente de haber perdonado las infidelidades de Jorge Valdivia

La panelista de “Sígueme” y “Only Fama”, Daniela Aránguiz, estuvo de invitada durante la semana en el programa de TV+, “Tal Cual”, en donde destacaron las habilidades de ella como dueña de casa.

PUBLICIDAD

Pancha Merino destacó que tiene una amiga que es igual que Daniela, quien comenzó a reírse y finalmente reveló qué es lo que le provocó un ataque de risa.

“Los maridos cuando tienen plata siempre te mandan a hacer esas hueas. Yo sé hacer cerámica, bordar y mientras estás bordando las hueas, el otro hueón andaba carreteando con las minas y ahí una bordando”, dijo entre carcajadas.

Tanto Aránguiz como Merino destacaron que sus suegras básicamente le decían que lo importante es que ella era la mujer principal, y no “la otra”.

La actriz comentó que su primera suegra le dijo “Panchita tú eres la catedral, deja que la otra sea la capilla”, y Daniela dijo que su exsuegra le dijo algo parecido.

La confesión de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz habló de su experiencia personal, en consideración de que es de conocimiento público que su exmarido, Jorge Valdivia, tuvo múltiples amantes.

“Yo que perdoné muchas infidelidades, no me arrepiento de haberlas perdonado”, confesó y entregó los motivos detrás de esta frase, los cuales tienen directa relación con sus retoños.

PUBLICIDAD

“Hablando fríamente sin pensar en mí, yo crié a mis hijos súper bien, nunca me faltó nada ni a los niños. Yo era súper chica, en ese tiempo no era profesional todavía, no había estudiado una carrera (...) Es súper rico poder criar a tus hijos tú. No me arrepiento por ese lado porque pude estar tranquila (económicamente)”, comentó.

“Yo digo ahora ‘menos mal’. Si yo me hubiese separado, empiezan las guerras entre maridos. Cuando yo me separé, mis niños ya eran grandes, yo estaba resuelta con una estrategia súper armada”, añadió.

Sin embargo, ahora no volvería a hacer lo mismo. “Ahora con mi cabeza y la edad que tengo, que estoy tranquila y asegurada económicamente, todavía soy joven y mina. No dependo de nadie, porque cuando yo era pendeja, sí dependía de Jorge. Yo pude criar tranquila por la parte económica, nunca les faltó nada, yo no tenía cómo darle esa vida. Y sé que me hubiese cortado eso”, cerró Daniela Aránguiz.