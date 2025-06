Boris Brejcha regresa a Chile con show en el Parque Ciudad Empresarial en diciembre próximo

Durante la jornada de este lunes 23 de junio se confirmó el esperado regreso a Chile de Boris Brejcha, el aclamado DJ y productor alemán que será parte de un evento sin precedentes el próximo 13 de diciembre en el Parque Ciudad Empresarial.

Así, a dos años de su última presentación en el país, el “maestro del high-tech minimal” promete una jornada extendida, con un horario especial de 15:00 a 23:00 horas, diseñado para quienes buscan una experiencia musical continua, intensa y vibrante.

Este regreso marca un hito con una nueva propuesta visual y un imponente mega escenario, concebidos para elevar la experiencia del público. La producción promete sorprender y estar a la altura de la reputación global del artista, asegurando una puesta en escena de primer nivel que complementará la experiencia musical.

Bajo el nombre “Reflections tour”, el show invita a una inmersión profunda, donde el nombre no solo sugiere introspección, sino también una poderosa conexión con la audiencia. Esta concepción se materializa en una experiencia altamente sensorial e inmersiva, donde el distintivo sonido “High-Tech Minimal” de Boris Brejcha se entrelaza con una escenografía y visuales de vanguardia, buscando provocar reflexión y una conexión emocional única en cada asistente.

Boris Brejcha no estará solo en Chile

Boris Brejcha no arribará solo. El evento contará con un line up que promete sorprender y cautivar a la audiencia, incluyendo las actuaciones de Frieder & Jak, parte del sello Fckng Serious de Boris Brejcha.

El dúo es oriundo del sur de Alemania e iniciaron su trayectoria en 2005. Desde entonces, han forjado su camino organizando sus propias fiestas, pequeños festivales y raves al aire libre. Otro de los invitados es Moritz, también parte del sello de Brejcha, su viaje musical comenzó desde temprana edad. Su curiosidad lo llevó a fusionar su pasión por el Deep House y el Melodic Techno. A los 15 años ya realizaba sus primeras presentaciones, consolidándose hoy como una figura ascendente. El line up contempla, además, la presentación de un artista nacional que pronto se anunciará.

Venta de Entradas

La preventa exclusiva comenzará el próximo 1 de julio a las 10:00 horas la venta general será el 30 de julio a las 23:59 hrs. Por el sistema Puntoticket. Los interesados en asegurar su lugar ya pueden realizar su suscripción en https://boris.agenciasm.cl/.