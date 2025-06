César Campos tuvo accidentado debut como rostro en “Mucho Gusto” y anunció posible regreso de recordado proyecto de parejas a estelar en Mega: “Contento de venir a sumar entretención”

Fue la semana pasada cuando la figura de un desconocido sujeto cubierto con un casco de motociclista desató la curiosidad entre miles de seguidores de Mega, quienes quedaron atentos al anuncio de la llegada de un nuevo rostro para el programa “Mucho Gusto”.

PUBLICIDAD

Dudas que se despejaron este mediodía en el matinal del canal privado luego que el conductor del espacio, José Antonio Neme, le diera la bienvenida en pantalla al periodista César Campos, quien se suma al equipo como notero.

Su llegada, en todo caso, no fue del todo exitosa al matinal ya que si bien debía hacerlo en un despacho desde Farellones, tuvo que presentarse en un despacho en pantalla considerando que sufrió un inesperado accidente mientras descendía del móvil.

La llegada de Campos a Mega

“Tenía planeado estar en Farellones, pero sufrí un accidente con las bajas temperaturas, con la lluvia, con el hielo. Me caí, y me pegué en la cabeza. Todavía estoy medio convaleciente, pero bien. No fue una caída tan simple, porque me rompí la cabeza, pero en realidad, aquí estamos. Cosas de la vida”, contó Campos, quien aclaró que “me bajé la van, todo ansioso, y había ahí como un hielo y no me di cuenta. Estoy mucho mejor, aunque me duele la cabeza”.

César Campos en "Mucho Gusto". Fuente: Captura de pantalla Mega.

Pese al incidente, que lo mantendrá al menos uno o tres días fuera de pantalla, el comunicador reconoció estar “muy contento” por integrarse al equipo de “Mucho Gusto”, donde aseguró llegará no sólo a entretener a los televidentes, sino que como otra voz opinante a la par de la dupla de conductores, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme.

“Estoy muy contento de venir acá a sumar entretención, compañía, acompañar a las personas en las mañanas en sus trayectos, en sus teletrabajados, en las casas. Estoy bien contento, y también vengo, José Antonio, como voz opinante. No vengo con medias tintas, yo también vengo a plantear mis puntos de vista para que podamos compartirlos. Vamos a hacer un gran equipo, todos juntos. Para mí ha sido una gran sorpresa”, señaló Campos, convencido en que “la gente quiere que uno participe de la conversación, la gente opina en la casa, pero también lo quiere pasar bien en sus hogares viéndonos”.

No vengo con medias tintas, yo también vengo a plantear mis puntos de vista para que podamos compartirlos — César Campos

Sobre el final de su presentación, el periodista también dejó abierta la posibilidad de un posible retorno de su icónico programa “Manos al fuego” al canal privado.

“Atentos ejecutivos de Mega porque vamos a tener programas, vamos a tener programas en las noches (…) el doctor me dio algunos días para mantenerme en observación y voy a estar un par de días fuera. Esto como partir con el pie izquierdo”, concluyó.