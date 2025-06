“Me duele que no haya sido sincera conmigo”: Rocío Marengo habla del quiebre de su amistad con Pamela Díaz

Este fin de semana, Rocío Marengo fue invitada al programa Primer Plano de Chilevisión, donde abordó diversos temas personales y mediáticos. Uno de los momentos más comentados fue su revelación sobre el quiebre de su amistad con Pamela Díaz, con quien en su momento compartió una estrecha relación. Sin embargo, desde hace un tiempo, ambas figuras dejaron de mostrarse juntas y surgieron especulaciones sobre un distanciamiento abrupto.

PUBLICIDAD

“No sé qué le pasó a Pamela Díaz. No tengo ni idea. Se enojó, le escribí las veces que venía a Chile, y claramente se ofendió, aparte me enteré por cosas que dijo la prensa”, confesó Marengo. Según explicó, el alejamiento fue unilateral por parte de La Fiera, sin que ella entendiera del todo las razones.

La modelo reveló que intentó mantener el vínculo, pero Pamela evitó todos los encuentros. “Me duele que no haya sido sincera conmigo, que no me lo haya dicho porque seguramente es un malentendido. Nunca le hice nada malo, no le haría. Me duele porque yo la quiero”, expresó con evidente emoción.

Una de las teorías que rondan en la prensa rosa apunta a la cercanía que tuvo Marengo con Jean Philippe Cretton, expareja de Díaz, durante un proyecto televisivo. Rocío no evadió el tema y fue clara: “No sé por dónde puede venir. Si es por los celos, porque en su momento estaba con Jean-Philippe y yo trabajaba con él, puede ser una”, dijo, aunque subrayó que nunca hubo un vínculo más allá del profesionalismo.

“Me considero una muy buena amiga, soy fiel, soy leal, soy honesta. Me duele, porque yo no me lo merezco”, agregó.

Durante la conversación, Marengo, quien confirmó estar embarazada, lanzó una broma que también fue interpretada como un gesto de apertura a una posible reconciliación: “Es la última oportunidad de Pamela para reconciliarse conmigo”. Pese a todo, reconoció que sigue sintiendo afecto por la comunicadora. “Se portó mal, no importa. Cuando uno quiere a alguien… pero la verdad que estoy en un momento que obviamente que quiero amor y es una amiga que quise mucho”, expresó.

Cecilia Gutiérrez, también presente en el estudio, intervino y aseguró que podría tener más antecedentes del conflicto, revelando que Pamela cree que ella filtró información privada sobre su relación. “Pamela Díaz dice que tú sí sabes. Tú hiciste algún tipo de comentario en comerciales que ella supo, con respecto a su relación, y eso le habría molestado”, comentó la periodista.

PUBLICIDAD

En cuanto al rumor sobre la conducción del programa Un minuto para ganar, Marengo explicó que esa también pudo ser una causa de molestia: “Capaz que ella pensó que iba a estar en Argentina trabajando con su pareja y me habían puesto a mí. Yo le pregunté a la producción: ‘¿En algún momento ustedes tuvieron en cuenta a Pamela para este programa?’ Jamás”, aclaró.

Finalmente, lamentó que su ex amiga no saliera a defenderla ante los rumores de romance con Cretton. “Ella podría haber dicho: ‘Che, nada que ver’. Podemos tener un problema, pero digo, puedes sacar cosas que sabes que no fueron”, concluyó.