Millaray Viera y la confesión sobre su pareja: “No pertenece a este mundo”

Millaray Viera habló sobre su relación con Jorge Matte Capdevila, ingeniero comercial y destacado exponente de equitación. La animadora reveló que prefiere mantener su vida amorosa alejada de la atención pública, respetando la privacidad de su pareja. En una entrevista con la Revista Velvet, Viera reflexionó sobre su etapa de soltería, donde encontró un espacio para el autoconocimiento y el bienestar personal.

Una nueva etapa en su vida

La comunicadora publicó en noviembre de 2024 una fotografía junto a Matte. Desde entonces, ha mostrado algunas imágenes de su vida juntos en Instagram, aunque no había dado detalles sobre su vínculo hasta esta conversación.

Viera cumplirá 38 años en octubre, un momento que la llevó a cuestionarse sobre su vida y lo que desea para su futuro. “En octubre voy a cumplir 38 años, estoy súper cerca de la mitad de mi vida, un punto en el que uno se cuestiona lo que ha sido hasta ahora y cómo quiere que sea la otra mitad”, comentó.

La animadora también explicó que su tiempo de soltería le permitió conectar no solo con sus hijas, sino también consigo misma. “Algunas cosas las tengo claras y otras las estoy recalculando (se ríe), pero sin ansiedad, permitiéndome el ensayo y error. Es una etapa en la que siento muchas ganas de gozar y vivir en paz”, añadió.

La privacidad de su relación

Respecto a su relación con Jorge Matte, Viera dejó claro que desea mantenerla en la privacidad. “Pasé por primera vez un largo periodo soltera y eso incidió en el proceso del que hablaba. No hay un mejor momento de autoconocimiento que la soltería”, afirmó. La animadora mencionó que ha tenido relaciones anteriores significativas, pero este tiempo sola le ha resultado muy valioso.

“Antes tuve dos relaciones de convivencia muy largas, de seis (con Álvaro López) y ocho años (con Marcelo Díaz), y después tuve una relación puertas afuera que fue medianamente larga, de casi tres. Siento que me hacía falta pasar tiempo sola y fue muy provechoso”, expresó.

Viera subrayó que no le agrada hablar públicamente sobre Matte, ya que “sé que no pertenece a este mundo y que valora mucho su privacidad, su intimidad. Siento que mi deber como pareja es respetar eso”.

“Uno de mis aprendizajes es que es mejor mantener ciertas cosas para uno, no ponerlas en el foco del escrutinio público. Que yo tenga el poder de compartir lo que me interese, está bien, pero es una cosa muy esporádica. No es que me esté escondiendo, simplemente quiero reservar mi intimidad”, concluyó.