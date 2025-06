“Siento que fue un poquito feo”: Thammy Palma se sinceró sobre la actitud de Marlen Olivari tras la eliminación de la influencer de Mundos Opuestos

Durante el episodio número 16 de la tercera temporada de Mundos Opuestos, de Canal 13, se vivió la segunda prueba de eliminación, en la cual se enfrentaron Leonardo “El Princeso” Vallana –por segunda vez consecutiva en dicha instancia– y Thammy Palma.

PUBLICIDAD

Fue precisamente la joven quien se convirtió la segunda participante que tuvo que abandonar la casona en tierras peruanas; el primero había sido Mike Milfort.

Tres semanas fueron las que duró la influencer de 23 años. Y en exclusiva con Página 7, Thammy analizó su paso por Mundos Opuestos 3.

“Nunca es malo ser uno”

Primeramente, Palma confesó que esta experiencia “me dejó como enseñanza que nunca es malo ser uno, nunca es malo mostrarse tal cual es y mostrar que uno llora, ríe o haces chistes”.

La joven reconoció que “lo más complejo fue cuando me juzgaron, o sea, uno vive eso en la vida diaria, y en un reality todas las emociones afloran mucho más”.

“El que te juzguen mucho y que te critiquen por cosas que tú haces o como tú actúas, cuesta mucho porque te replanteas si las cosas las estás haciendo bien o mal”, añadió.

“No confío mucho en mí”

Thammy Palma lleó a las instancias eliminatorias luego de que Marlen Olivari la nominara, lo que provocó un llanto en la influencer en su momento.

PUBLICIDAD

“(Lo hice) de miedo por competir, pues no confío mucho en mí, trato siempre de salir adelante”, afirmó.

“Ahora me amo más después de las competencias y todo, pero me costó decir ‘voy a arriesgar mi estadía acá’, nunca fue un llanto de ‘no me votes’, porque eso ya estaba hecho”, continuó.

“Siento que fue un poquito feo”

En ese sentido, Palma comentó sobre el comportamiento de la show woman. “Yo no debato de que ella me haya nominado, es un juego, estamos en un reality, está bien (…) Pero no haberse acercado a conversar conmigo, siento que fue un poquito feo”, señaló.

“No puedo hablar mucho porque con Marlen no tuvimos conversaciones tan profundas, pero siento que se pudo haber acercado a hablarme y decirme ‘pucha, fue por esto’”, indicó.

“Igual siempre cuando pudo ella me votó, cada vez que podía votar a alguien, era la Thammy (…) Pero no importa, son decisiones, ella se quería quedar, es un juego y está bien”, se sinceró.

“Yo igual pelé, pero no me gustó mucho eso de tirar cosas para hacer daño”

Finalmente, la segunda eliminada de esta tercera versión de Mundos Opuestos, respecto a la actitud de Marlen en el programa, sostuvo que “yo creo que ella va con un personaje, mostrándose fuerte, entonces está bien, o sea, cada uno va como quiere".

“Yo fui en plan de ser yo, ella fue, seguramente, en otro plan, quizás en la vida real no me gustaría que fuera así, aunque si es así tampoco es tan malo, o sea, todos somos peladores”, aseveró.

“Para qué vamos a andar con cosas, yo igual pelé, pero no me gustó mucho eso de tirar cosas para hacer daño”, sentenció Thammy Palma.