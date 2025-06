“Te buscamos mucho y ya te amamos”: Rocío Marengo confirma que está embarazada

Rocío Marengo confirmó en ‘Primer Plano’, que está esperando a su primer hijo. La modelo habló sobre su anhelo de ser madre y el duro camino en búsqueda de la maternidad.

La argentina, que lleva más de una década en una relación con Eduardo Fort, reveló detalles sobre su embarazo y c ontó que el camino fue “largo y muy difícil… ¡pero con un final maravilloso! Todo valió la pena”, relató.

“Fue difícil, pero se pudo y me parece que también está bueno contarlo para esas chicas que lo necesitan. Hay que seguir. Nosotras ponemos el cuerpo y solo el que lo pasa sabe lo que es”, finalizó,

"Mi sueño siempre fue ser mamá, lo postergué por un tema laboral que no me permitía parar, porque te pueden pasar por arriba y pierdes tu lugar", dijo en el programa de Chilevisión.

Cuando ya se decidió, asegura que “se me hizo un camino cuesta arriba, se me hizo muy difícil y empecé a buscarlo sin éxito y pasaban los meses.Es muy desgastante e invasivo, es muy duro".

“Primero intentamos de forma natural, cuando vimos que no daba resultados, empezamos con tratamiento de baja complejidad y después de alta complejidad. De ahífue un camino que no pensé que me iba a llevar tanto tiempo“, agregó.