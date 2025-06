“Tenemos anillos”: Allison Göhler habló sobre su compromiso con el médico Aldo Ibani

Al reciente episodio del programa Chiche Cuadra Y Su Parilla, de Bío Bío TV, fue invitada la querida meteoróloga y comunicadora del matinal Contigo En La Mañana, Allison Göhler. Además de conversar sobre su infancia, de su vocación por la meteorología y acerca de su carrera, dio pinceladas de su relación amorosa que más pronto que tarde dará un paso importante.

Antes de dar algunos detalles, el conductor del programa, Carlos Chiche Cuadra, le preguntó por sus años en Estados Unidos, donde trabajó como presentadora del tiempo en Televisa Univisión.

“Fue una experiencia maravillosa”

“Me fui a trabajar directamente. (Estuve) casi dos años. Fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo de meteorología. Tuve a mis pies un instrumental para poder hacer pronósticos muy certeros, y también eso me llevó a ganarme dos Premios Emmy en Estados Unidos: ese es mi gran orgullo. Que tus partners en otro país valoren tu trabajo es un orgullo gigante. Aparte lo hice un muy corto plazo”, comenzó Allison.

“Allá aprendí muchísimo de meteorología, también cómo ellos lo abarcan, la importancia en la meteorología que tienen en Estados Unidos, lo respetado que es el meteorólogo y formé un grupo de compañeros maravillosos. Yo trabajaba con norteamericanos y gente hispana. Nos creamos una familia maravillosa, nos queremos todos. Hasta el día de hoy viajo a verlos y ellos viajan para acá”, agregó.

“Tenía a mi novio acá en Chile”

Eso sí, comentó Allison que extrañaba a su círculo cercano. “Sin embargo se echaba mucho de menos la familia. Yo me fui solita. Tenía a mi novio acá en Chile, a mis perritos, a toda mi familia, a mis amigos. Obviamente me apoyé en mi equipo de trabajo, pero se echaba mucho de menos también el país, la comida, cosas muy básicas, pero que de verdad se extrañan estando uno afuera con otra cultura, con otro tipo de gente”, sostuvo.

Acto seguido, el conductor del espacio se detuvo en lo de su novio, preguntándole si ya había roca. “Sí, tenemos anillos. Oye, pero tú me quieres sacar exclusivas: yo no he hablado nada de este tema”, reconoció la comunicadora, al mismo tiempo que la cámara mostró el anillo de compromiso con el médico Aldo Ibani.

Frente a esto, Carlos quiso saber cuándo se venía el matrimonio. “Para el próximo año”, contó la mujer.

“Bueno, yo organizo la despedida de soltero”, dijo entre risas Chiche Cuadra.

“Mientras se porten bien, dedo pa’ arriba”, cerró ese bloque la meteoróloga de Chilevisión.