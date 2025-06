“Ya estaba listo...”: Faloon Larraguibel contó la firme sobre su ausencia en Primer Plano

Recientemente, en medio de un evento, la exchica Yingo, Faloon Larraguibel, comentó sobre sus nuevos proyectos y lo que se viene tras su paso por el reality Palabra de Honor. En este contexto, la excandidata a Reina del Festival de Viña 2025 se sinceró respecto a su inesperada baja del estelar farandulero de Chilevisión, Primer Plano.

Cabe destacar que, luego de su paso por el programa de telerrealidad de corte militar, Faloon se ha centrado en su familia, recuperando el tiempo con sus hijos: se está tomando algunos días, pese a que piensa estar de vuelta más pronto que tarde a la TV.

“La verdad es que no quiero nada”

En una primera instancia, en diálogo con Lima Limón, Larraguibel confesó que “la verdad es que no quiero nada. Ni siquiera he aceptado ir a algún lugar, porque no quiero la verdad”. Seguido de esto, coqueteó con un regreso tentativo a la pantalla chica. “Yo creo que ya después, como en la quincena de julio voy a empezar a ir a los programas, ahí me van a ver”, dijo.

¿Por qué Faloon no fue a Primer Plano?

Luego, respecto a su ausencia en el estudio del espacio farandulero de CHV, ante el micrófono del medio señalado, la mujer de 36 años indicó que “no pude estar en Primer Plano, por otro tipo de cosas... pasó algo puntual“.

Posterior a estos dichos de Faloon, el medio quiso saber los motivos concretos que la llevaron a cancelar su participación en el estelar de Chilevisión.

“Estaba listo, pero no tuve autorización del canal”

En ese sentido, la exparticipante de ¿Ganar o Servir? señaló que “teníamos todo con Primer plano, ya estaba listo, pero no tuve autorización del canal. Pero después ya voy a poder ir, para que estén atentos", no queriendo dar más detalles.