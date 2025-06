A poco tiempo del nuevo proyecto de Nacho Gutiérrez: “Convertí mi experiencia en un motor para cambiar mi forma de hacer televisión”

Se puede decir que los últimos 10 años de Ignacio Gutiérrez han sido de cambios trascendentales.

Sin duda, lo más relevante ha sido en lo personal: se casó con el doctor Rodrigo Macaya y han sabido compatibilizar sus intensos horarios laborales con su gusto por los viajes y amor por la familia, animales y amigos. Además, se ha interiorizado en el ser, en lo cotidiano, en el paso del tiempo.

Ahora, el conductor se sinceró en conversación con Publimetro sobre su presente personal y profesional, y también, entregó luces sobre lo que será su nuevo proyecto en las comunicaciones.

- Te hemos visto en redes sociales hablando de cómo enfrentar el día, los buenos y malos momentos, ¿de dónde viene ese interés?

“Creo que tiene que ver con todo lo que he vivido y sanado. Estuve mucho tiempo muy expuesto, muy exigido y llegó un momento en que me di cuenta de que no podía seguir así. Empecé a buscar otras formas de estar presente, de encontrar calma en el día a día. Y descubrí que compartir esas reflexiones podía hacer bien no solo a mí, sino también a quienes me siguen. Por eso me animé a pensar otras formas de comunicar y ahí nació la idea que se viene prontamente, en un formato diferente”.

- Es un formato más íntimo, donde las conversaciones pueden llegar a una profundidad mayor. ¿Sientes que ese es tu aporte a esta nueva forma de comunicar?

“Totalmente. Me aburrí de la pose, del libreto, de esa necesidad de “representar” algo o alguien. Hoy valoro las conversaciones que parten desde lo real, desde lo que no está resuelto. Y si algo puedo aportar, es justamente eso: un espacio donde se hable sin miedo, donde no haya que ser perfecto, sino humano. Creo que la gente conecta con eso”.

- A muchos les molesta el regreso de la farándula. ¿Sientes que son temas que no aportan?

“Pienso todo lo contrario. El regreso de la farándula, asociado al humor o a hablar de los famosos desde un lugar más relajado y menos lapidario, ha sido un descanso para la gente. Hay muchas personas que también quieren un respiro, que tienen ganas de reírse, de ver algo más liviano después de jornadas duras. La clave está en cómo lo haces: si lo haces con respeto y sin maldad, puedes aportar y entretener a la vez”.

“No tengo apego ni con la televisión ni con la fama”

Ignacio estuvo un año fuera de la televisión, tras finalizar su contrato con TVN. Durante ese tiempo se dedicó a su consultora y a trabajar apoyando causas sociales como la inclusión, la lucha contra la discriminación y la educación.

- ¿Te costó volver a la televisión?

“Fue un proceso lento de sanación. En esos momentos, tuve ofertas, pero las rechacé porque no necesitaba estar en la pantalla porque sí. Laboralmente estaba con el foco en mi empresa, mi consultora, y la verdad es que el ego de aparecer en pantalla o ser conocido no es parte de mis necesidades. Lo que me mueve, desde hace muchos años, es participar de proyectos que me hagan feliz. Poder elegir con quién trabajar es fundamental. No estoy dispuesto a sumarme a proyectos que no me representen. Para volver a la TV tenían que darse ciertos factores como la libertad para disfrutar de manera plena de un espacio honesto. Y hoy disfruto de eso”.

- ¿Crees que la televisión ha cambiado mucho en estos años? ¿Qué es lo que rescatas del cambio?

“Necesitábamos una televisión “imperfecta” y terminar con la rigidez de estereotipos. Permitir que nos riamos, que nos equivoquemos, que la conductora de un canal sea Pamela Díaz, por ejemplo, y al mismo tiempo mezclar la experiencia y sabiduría de una Paulina Nin, me parece extraordinario. Hoy hay más libertad para ser genuinos, y eso se agradece”.

Ignacio lleva más de un año en Canal 13. El programa diario “Hay que decirlo” es líder en sintonía y su versión prime —que va los viernes a las 22:00 horas— tiene un buen rating.

A eso se suma su programa en Radio Pauta, que conduce solo y que también ha sido bien recibido por la audiencia.

- Hoy estás en un lugar exitoso, pero atravesaste momentos complejos. ¿Cuál dirías que es el ingrediente que te permitió salir adelante?

“La verdad, creo que fue la honestidad conmigo mismo. Poder decir “esto me duele”, “esto no quiero vivirlo más”, o “esto ya no me representa”. Aprendí a escucharme, a parar, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Y también aprendí a agradecer: a mi familia, a mi marido, a mis amigos de verdad. Hoy puedo disfrutar de trabajar en programas que les va increíble, y eso tiene que ver con la onda que se da desde el equipo, la espontaneidad y la imperfección. Si un día vuelvo a estar sin TV, estaría preparado, porque mi felicidad no depende de eso“.